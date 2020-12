Johnny Depp reçoit son plein salaire de Fantastic Beasts 3 après sa démission | INSTAGRAM

Selon le média américain (le journaliste d’Hollywood), il assure qu’il y a une situation qui a les dirigeants de Frères WarnerComme Johnny Depp recevrait l’intégralité de son salaire de 16 millions de dollars pour le troisième film de la franchise Fantastic Animals, malgré le fait qu’on lui ait demandé de démissionner de son rôle le mois dernier.

C’est ce que ça ferait de savoir après des années d’accusations de son ex-femme Ambre a entendu, qui voulait couler la carrière de Johnny Depp et a réussi dans une certaine mesure, ce qui a également impliqué un média britannique pour une affaire de diffamation, qu’il a d’ailleurs perdue.

Le célèbre acteur nominé aux Oscars poursuivait les médias britanniques pour un article de 2018 le qualifiant de batteur de femme.

Au cours du long procès, les avocats des médias ont présenté 14 récits d’ab * sos, qui ont été partagés par Amber Heard et bien que Johnny Depp ait nié à plusieurs reprises les accusations, le juge britannique en charge de l’affaire Andrew Nicol a affirmé que les gros titres étaient “substantiellement vrais”.

Les mots suivants démontreraient une réalité qui rend tout le monde suspect: “Honnêtement, il y a un problème au moment où il y a beaucoup de gens accusés de choses, ils sont accusés par plusieurs victimes, et c’est convaincant et effrayant. Avec Johnny, il me semble que il y avait une personne qui lui a donné un coup et a réclamé quelque chose. Je ne peux que vous parler de l’homme que je vois tous les jours: il est plein de décence et de gentillesse, et c’est tout ce que je vois. Quelle que soit l’accusation, cela ne correspond pas au type de être humain avec qui j’ai travaillé », a déclaré le réalisateur David Yates.

Grâce à cette décision, il a été annoncé qu’il devrait quitter la franchise mondiale Harry Potter puisqu’il a été invité à démissionner pour ce que je respecte et a accepté la demande en l’exprimant sur son Instagram officiel dans l’un de ses contenus.

Mais la bonne nouvelle, c’est que Johnny Depp va toucher l’intégralité de son salaire selon les informations contenues dans son contrat ne comportant pas de clause de moralité et le chiffre a été maintenu.

Même s’il n’est apparu que brièvement dans Fantastic Beasts, il avait joué un rôle majeur dans la suite: “Fantastic Beasts the Crimes of Grindelwald”, il avait en fait une scène du prochain film déjà filmée avant son expulsion.

Comment savons-nous que Day a été remplacé dans le casting par Mads Mikkelsen. Tout cela a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, ils cherchaient même à ce qu’Amber Heard démissionne également de ses rôles.

Même l’auteur original des livres JK Rowling a également approuvé Johnny Depp en disant ce qui suit:

“Pour moi personnellement, l’incapacité de parler ouvertement avec les fans de cette question a été difficile, frustrante et parfois douloureuse. Cependant, les accords qui ont été conclus pour protéger la vie privée de deux personnes ont tous deux exprimé le désir de pour avancer dans leur vie, ils doivent être respectés. Sur la base de notre compréhension des circonstances, les cinéastes et moi ne sommes pas seulement à l’aise avec notre distribution originale, mais nous sommes vraiment heureux que Johnny joue un personnage important dans les films. “

La nouvelle laisse également entendre que Depp a peut-être eu une petite apparition dans le prochain film Pirates des Caraïbes aux côtés de Margot Robbie, bien que cette idée ait depuis été abandonnée.

“Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses”, a-t-il écrit sur Instagram le mois dernier. “Ma vie et ma carrière ne seront pas définies pour le moment”, Johnny Depp exprimant ses sentiments et ses pensées.