La star de Pirates des Caraïbes a poursuivi l’éditeur du tabloïd, News Group Newspapers (NGN), et son rédacteur en chef, Dan Wootton, pour l’article de 2018, qui faisait référence à des «preuves accablantes» qu’il avait attaqué l’ex-épouse Amber Heard au cours de leur relation – ce qu’il a vigoureusement nié.

Mais, dans une décision rendue lundi, le juge Nicol a rejeté les affirmations de la star de Pirates des Caraïbes, affirmant que NGN avait prouvé que ce qui était dans l’article était «substantiellement vrai».

Le plus grand procès pour diffamation en anglais du 21e siècle a attiré l’attention du monde entier alors qu’il se déroulait sur trois semaines en juillet à la Royal Courts of Justice de Londres.

M. Depp et Mme Heard, 34 ans, ont assisté au procès de 16 jours, qui a comporté des jours de grand drame, des allégations de violence brutale et des révélations sensationnelles sur leur relation tumultueuse.

Voici quelques-uns des moments clés du procès:

Les cinq jours de témoignage de Depp

Johnny Depp a passé cinq jours dans la barre des témoins du tribunal 13 à ratisser certains des moments les plus privés de sa vie, de son passé infernal à détruire des chambres d’hôtel et à démolir avec des paparazzi à la mort de sa mère et au moment où en 2016 il était le premier accusé d’avoir frappé sa femme.

C’est un «gentleman du Sud», a-t-il déclaré à la cour réunie, insistant sur le fait qu’il n’avait jamais battu Amber Heard.

“Canular est probablement le meilleur mot que l’on puisse utiliser car les allégations – toutes les allégations – sont manifestement fausses”, a déclaré la star.

Textes à des amis célèbres

Depp était sûr que les affirmations de son intoxication étaient exagérées, mais un texte qu’il a envoyé à son compatriote Paul Bettany racontait une histoire différente de champagne, de whisky, de drogue et d’une «panne de courant».

«On dirait que j’en ai trop fait, ça sonne comme un moment très autodestructeur», a-t-il dit. «Je ne me souvenais pas que tout le vol était un tel cauchemar.

Des textes à Bettany ont également révélé comment Depp avait plaisanté sur «Brûlons Ambre» même au tout début de leur histoire d’amour.

L’indulgence de Depp pour les drogues est bien documentée, mais la divulgation qu’il avait fourni du cannabis à sa fille Lily-Rose Depp, âgée de 13 ans, a été une surprise le deuxième jour du procès.

en relation

«Je ne veux pas qu’un jeune de 13 ans se retrouve dans une sorte de virage paranoïaque», a-t-il expliqué. «Je savais que la marijuana que j’avais moi-même, que je fumais moi-même, était digne de confiance et de bonne qualité.»

“L’idée qu’il est une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que je connaissais et aimais”, a déclaré Ryder, la star de Stranger Things.

Depp a été accusé d’avoir été rendu fou par la jalousie lors de son mariage avec Heard, faisant face à des affirmations selon lesquelles il avait donné des surnoms peu flatteurs à certains de ses pairs hollywoodiens.

Leonardo DiCaprio était “tête de citrouille” et Channing Tatum était “tête de pomme de terre”, a déclaré Heard, et a suggéré que Depp avait pris une aversion particulière pour James Franco.

Cependant, Depp a rétorqué que Heard avait surnommé sa co-star «rapey»: «Elle m’a dit beaucoup de choses très négatives à propos de M. Franco», a-t-il suggéré.

Heard est montée sur scène au cours de la troisième semaine du procès, disant au tribunal qu’elle avait craint pour sa vie dans le mariage avec Depp qui a juré que «la mort était le seul moyen de sortir de la relation». La star d’Aquaman, âgée de 34 ans, a accusé Depp d’être un mari contrôlant qui a perdu le contrôle alors qu’il était ivre ou drogué, affirmant qu’il avait menacé de «me sculpter le visage» si jamais elle le quittait.

Elle a dit qu’elle avait perdu le compte des incidents violents, accusant son ex-mari de l’avoir giflée au visage, lui arrachant des touffes de ses cheveux blonds, la laissant avec des yeux noirs et l’épinglant au mur par la gorge. Depp nie fermement les affirmations de Heard.

Un différend central concernait leur temps ensemble en Australie pendant que Depp filmait Pirates des Caraïbes 5, dans un incident qui s’est terminé par son hospitalisation avec un doigt coupé.

Une photo choquante de Depp, allongé sur un lit d’hôpital, a émergé ainsi que des images sanglantes du doigt blessé, qu’il avait utilisé pour enduire de peinture et de sang autour des murs de leur maison louée.

Une avalanche d’images d’initiés a débordé du procès, y compris des images de maisons détruites, des lignes de poudre blanche et une de Depp inconsciente sur le sol.

Heard a été enregistrée disant qu’elle avait commencé une bagarre avec Depp et a accepté qu’elle l’avait une fois frappé au visage lors d’une dispute dans leur appartement de Los Angeles.

Elle a insisté sur le fait que c’était pour protéger sa jeune sœur Whitney, qui s’était présentée pour témoigner elle-même. Mais Whitney a ensuite été confrontée à des questions sur une vidéo semblant suggérer que Heard avait déjà été violent avec elle.

Whitney a déclaré à la cour que le clip montrait un scénario inventé d’une mauvaise émission de télé-réalité.

Les chiens Yorkshire Terrier de la tasse de thé du couple, Pistol et Boo, ont fait des apparitions répétées dans le procès des célébrités, après avoir été introduits illégalement en Australie pour prétendre que Depp avait «hurlé» en en tenant un par la fenêtre d’une voiture.

Alors que le mariage s’effondrait, la gouvernante de Depp a trouvé un tas d’excréments dans le lit et les soupçons sont tombés sur Heard et ses amis. Mais l’actrice a suggéré que Boo était à blâmer pour «poogate».

Elle a dit que le petit chien avait déjà mangé un morceau de haschich, laissant le cabot avec des lésions cérébrales présumées et une habitude d’aller aux toilettes dans des endroits malheureux.

Heard a volé la vedette à la fin du procès, prenant les mesures de la Royal Courts of Justice alors même que l’avocat de Depp, David Sherborne, était toujours à l’intérieur, disant au juge que l’acteur devrait être innocenté de «cette allégation épouvantable».

Face aux huées d’une foule de partisans de Depp, Heard a déclaré en partant: «Cela a été incroyablement douloureux de revivre la rupture de ma relation, de voir mes motivations et ma vérité remises en question, et les détails les plus traumatisants de ma vie avec Johnny partagés devant les tribunaux et diffusé dans le monde entier. Je maintiens mon témoignage devant le tribunal et je place maintenant ma foi dans la justice britannique.