Le ctor Johnny Flynn a déclaré qu’il savait qu’il y aurait un «litige» avec son nouveau film sur David Bowie, ajoutant: «Nous devions faire preuve de prudence.»

La star de The Beast, qui est également chanteur et auteur-compositeur, a déclaré qu’il s’attendait toujours à ce qu’il y ait une controverse sur le film Stardust, dans lequel il joue le musicien lors de son premier voyage en Amérique, avant de créer l’alter-ego Ziggy Stardust et de devenir un étoile.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «Je pense que nous avons été conditionnés par ces grands biopics musicaux de jukebox tentaculaires, mais il n’y a pas si longtemps, il y avait une série de films comme Control (avec Sam Riley dans le chanteur de Joy Division Ian Curtis) et quelques autres sur les musiciens qui, pour moi, étaient beaucoup plus intéressants et portaient sur de minuscules moments de la vie des gens qui permettaient de les comprendre beaucoup plus profondément sur le plan psychologique.

L'acteur jouant David Bowie

Fourni par LMK

«Ce moment de sa vie est une façon tellement intéressante de le comprendre, après une série de singles ratés, son album ne va pas bien, il n’a pas les bons papiers (pour entrer aux États-Unis), il est le contraire de ce que nous pensons à lui comme.

«Il est essentiellement un échec à ce stade et il ne parlera pas non plus de ces thèmes sombres de son album et d’où tout cela vient-il, et du sentiment d’être un imposteur et quand vous le voyez parler pendant cette période, vous réalisez que c’est de qui il vraiment, donc j’ai trouvé tout cela vraiment intéressant.

Le film ne présente pas la musique du chanteur et a été réalisé sans la bénédiction de sa succession – et lorsque les bandes-annonces du film sont apparues pour la première fois, les fans ont été inquiets.

Flynn a déclaré: “ À l’ère de Twitter et des réactions instinctives et des gens qui s’accrochent aux gros titres et aux chuchotements chinois, je savais que nous devions vraiment bien faire les choses en raison des circonstances de ces biopics récents et de l’histoire que nous faisions. était sans la bénédiction de l’État sur l’utilisation de la musique et des choses comme ça – pas que nous ayons jamais voulu cela, mais je savais que nous devions faire très attention.

«Comme cela était inévitable, certains de ces éléments ont été sortis de leur contexte, de sorte que les gens ont eu une réaction en ligne très millénaire.

«Mais je suis juste excité que le film soit vu maintenant et qu’il puisse parler de lui-même parce que je savais qu’il y aurait toujours des controverses autour de l’idée d’un film et qu’il y aurait une conversation autour de lui mais l’équilibre de ce qui doit être dit se produira une fois que les gens pourront réellement voir le film.

Le réalisateur Gabriel Range a ajouté: «Il y a un sentiment à cause des films comme Rocketman (à propos de Sir Elton John) et Bohemian Rhapsody (à propos de Freddie Mercury), on s’attendait naturellement à ce que ce soit cela, seulement dans ce cas sans sa musique , ce qui n’a pas beaucoup de sens.

«Pourquoi prendrions-nous la peine de faire ça? Et les distributeurs américains ont coupé une bande-annonce qui était très destinée au marché américain et qui n’a probablement pas aidé à cet égard car elle l’a probablement positionnée et a mis un peu trop l’accent sur David en tant que Ziggy, ce qui n’est vraiment pas ce que le film est, il s’agit de la façon dont il y arrive plutôt que de la destination.

«Vertigo (le distributeur britannique) a fait un excellent travail en coupant une bande-annonce qui, je pense, représente beaucoup mieux ce qu’est notre film, qui est un petit regard intime et calme sur un jeune homme qui entreprend ce voyage musical.

Stardust est maintenant disponible sur les plateformes numériques.