Les fans de Johnny Nash ont le cœur brisé de la mort du chanteur de reggae et de musique pop surtout connu pour son tube de 1972 “I Can See Clearly Now”. Son fils, John Nash, a déclaré qu’il était décédé mardi matin. Il avait 80 ans. Suite à la nouvelle de la mort de Nash, les plateformes de médias sociaux ont été immédiatement inondées d’hommages et de condoléances à sa famille.

Nash a commencé sa carrière en tant que chanteur pop dans les années 1950. Dans les années 60, lui et Danny Sims ont formé JAD Records et ont signé Bob Marley et d’autres membres du groupe The Wailers alors qu’ils vivaient en Jamaïque. Sims a déclaré au Houston Chronicle en 2012 que “Johnny aimait le reggae. Et il adorait Bob et les gars. Il a appris à Bob comment chanter au micro, et ils ont appris à Johnny comment jouer le rythme reggae.”

Mais la contribution la plus facilement identifiable de Nash à la musique était “I Can See Clearly Now”, qui a atteint le numéro 1 du Billboard Hot 100 le 4 novembre 1972, et y est resté quatre semaines consécutives, selon Billboard. Après que la chanson ait été enregistrée par la star jamaïcaine du reggae Jimmy Cliff en 1993 pour la bande originale du film Cool Runnings, elle est revenue dans les charts Billboard, la version de Cliff atteignant la 11e place.

RIP à la légende du reggae Johnny Nash. Un des artistes qui m’a fait tomber amoureux des amateurs de rock et de reggae au début des années 70. Tant de mélodies incroyables et une voix comme de la soie. Je n’ai jamais vraiment connu un moment avec la musique reggae. C’était l’un des plus grands. #JohnnyNash – Boy George (la vérité est dans votre souffle) (@BoyGeorge) 7 octobre 2020

Johnny Nash a été l’un des premiers non-Jamaïcains à enregistrer du reggae et a travaillé avec Bob Marley au début de sa carrière. Reposez-vous bien, légende, et merci pour la musique. 🙏🏾 https://t.co/9T6xfyGFKL – Nadine White (@Nadine_Writes) 7 octobre 2020

In memoriam Johnny Nash (1940-2020). Je pense que je peux y arriver maintenant que la douleur est partie

Tous les mauvais sentiments ont disparu

Voici cet arc-en-ciel pour lequel j’ai prié

Ça va être un beau jour ensoleillé

(1972). pic.twitter.com/cdV0Z9wwJD – AC Fick (@ acfick72) 7 octobre 2020

“Je peux voir clairement maintenant … la pluie est partie.” Ce tube du début des années 70 est l’une de mes chansons préférées de #JohnnyNash. Ensuite sur @GMA, nous nous souvenons de la vie de l’auteur-compositeur-interprète d’inspiration reggae qui est décédé à 80 ans. – Robin Roberts (@RobinRoberts) 7 octobre 2020

