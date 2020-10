Johnny Nash, qui a chanté le morceau classique “I Can See Clearly Now”, est décédé. Le chanteur avait 80 ans. Son fils, Johnny Nash Jr., a confirmé à CBS Los Angeles que Nash était décédé mardi à son domicile. Ils n’ont pas encore publié de détails sur la cause du décès de Nash. Nash laisse dans le deuil son fils, sa fille Monica et sa femme Carli Nash.

Nash est né à Houston, au Texas et a grandi en chantant dans son église locale, par Variety. Plus tard dans la vie, il s’est rendu en Jamaïque, où il a rencontré Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Livingston. Le chanteur a financé leurs enregistrements pour son propre label, JAD, mais n’a pas connu beaucoup de succès. Cependant, en ce qui concerne sa propre musique, Nash a pu être acclamé grâce à sa chanson de 1972 “I Can See Clearly Now”, qu’il a écrite et produite lui-même. La chanson est devenue or et lui a donné une course de quatre semaines sans. 1 aux États-Unis. Le morceau est redevenu un succès en 1993 lorsque Jimmy Cliff l’a enregistré pour la bande originale de Cool Runnings.

Nash n’a pas souvent parlé de sa vie dans la presse. Cependant, en avril 1973, un jeune Cameron Crowe a présenté le chanteur pour le magazine de courte durée Zoo World. “Je n’ai jamais vraiment eu cette égoïsme à ce sujet … en termes de faire ce que je veux faire”, a déclaré Nash au jeune journaliste de l’époque. «Parce que ce que je veux faire, c’est faire partie de cette entreprise et m’exprimer et obtenir une sorte d’acceptation en rendant les gens heureux. J’ai eu une sorte de liberté presque toute ma carrière pour enregistrer et faire ce que j’aime faire. Maintenant, il est accepté… la forme ultime d’acceptation étant le record numéro un et tout. Ça fait du bien… mais ça ne veut pas dire que je vais partir pour un grand voyage musical de l’ego.

Au cours des dernières années, Nash aurait refusé plusieurs demandes d’entrevues. Comme l’a rapporté le Houston Chronicle en 2012, le regretté chanteur s’est finalement éloigné de l’industrie de la musique dans les années 1980 après avoir produit un dernier album, Tears on My Pillow. Le partenaire commercial de longue date de Nash, Danny Sims, a spéculé sur la décision et a déclaré qu’il était possible que le musicien ait simplement accompli ce qu’il avait l’intention de faire. “Dès que vous réussissez, vous vous retrouvez avec beaucoup de conseillers non sollicités”, a déclaré Sims. «Je ne sais pas si c’est pourquoi il l’a fait, mais cela aurait pu en faire partie. Johnny a fait des choses qui l’ont empêché d’être plus connu commercialement: il ne correspondait pas au modèle idiomatique avec coup après coup. Il n’était pas comme ça. Il enregistrait des choses de grande qualité et ne se souciait pas de leur style. Peut-être que cela en faisait partie. Il avait l’impression d’avoir fait ce qu’il voulait faire. Il était certainement toujours à son apogée en tant que chanteur et interprète. Alors peut-être est-il parti à un mauvais moment, mais il y avait une raison.