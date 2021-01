L’ancienne Dance Moms, JoJo Siwa, a grandi devant des millions de personnes alors que les fans de l’émission Lifetime la regardaient danser vers la célébrité de Nickelodeon. Maintenant, la star de 17 ans est devenue gay après avoir publié un TikTok viral, qui a déclenché des rumeurs. Siwa a secoué Internet avec une photo d’elle portant un t-shirt qui disait: “Best. Gay. Cousin. Ever.”

Le message TikTok de Siwa a amené les fans à croire qu’elle allait partager la nouvelle bientôt. Dans ce document, elle a été vue danser sur le succès monstre de Lady Gaga “Born This Way”. Elle a choisi de synchroniser le couplet qui dit: «Peu importe la vie gay, hétéro ou bi, lesbienne, transgenre, je suis sur la bonne voie bébé, je suis née pour survivre. Avec plus de 267 000 commentaires, plusieurs grands noms dont James Charles, Colleen Ballinger, Nikkie de Jager et Bretman Rock ont ​​laissé des messages pour le danseur.

Mon cousin m’a offert une nouvelle chemise pic.twitter.com/DuHhgRto7b – JoJo Siwa! 🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) 22 janvier 2021

La publication a rapidement gagné du terrain lorsqu’elle a reçu des éloges pour sa décision courageuse de le dire au monde entier et compte actuellement plus de 84 000 retweets. D’autres influenceurs et célébrités notables comme Lil Nas X, ont commenté le nouveau développement. “UN GAGNANT POUR LA COMMUNAUTÉ! Fier de vous!” A déclaré Manny MUA en faveur de Siwa.

Le développement récent survient après que Siwa a été confrontée à un incendie sur Internet pour le jeu de société de ses enfants qui était considéré comme ayant un «contenu inapproprié». Le jeu de société contenait des cartes posant aux joueurs des questions telles que: “Avez-vous déjà volé dans un magasin?” et “Avez-vous été arrêté?” Une autre question demandait aux joueurs s’il y avait quelqu’un dans la salle avec qui ils aimeraient sortir. Siwa a répondu aux critiques dans un Tiktok adressé à ses fans.

«Maintenant, lorsque les entreprises créent ces jeux, elles ne gèrent pas tous les aspects par moi, donc je n’avais aucune idée des types de questions qui étaient sur ces cartes à jouer», a expliqué Siwa. “J’espère que vous savez tous que je n’aurais jamais jamais approuvé ou accepté d’être associé à ce jeu si j’avais vu ces cartes avant qu’ils ne commencent à le vendre”, a déclaré Siwa. Elle a poursuivi en remerciant ses fans pour “avoir porté ceci à mon attention, de cette façon je pourrais mettre un terme à cela et je pourrais le faire réparer immédiatement.” Elle a dit à ses fans qu’elle les aimait tous “tellement, et j’espère que vous passerez une 2021 formidable”.