Juste au moment où nous pensions que le drame entourant la Justice League de Zack Snyder ne pouvait pas être plus étrange, il semble que Jared Leto … la version controversée du Joker apparaîtra dans la version du réalisateur de l’équipe de super-héros 2017 quand elle frappera HBO Max l’année prochaine.

Leto, qui a tristement joué le rôle du méchant de Batman dans Suicide Squad de 2016, se joindrait aux reprises en cours pour la nouvelle coupe de la Justice League, selon The Hollywood Reporter.

Le rôle que jouera le Joker de Leto dans le film réédité n’est pas tout à fait clair. Malgré la controverse sur l’interprétation énervée du méchant par Leto, le personnage n’a joué qu’un rôle mineur (au mieux) dans les films en direct de DC. Leto lui-même n’est apparu que dans quelques scènes de Suicide Squad (bien qu’il y ait des rapports selon lesquels son rôle dans le film a été réduit en post-production). Le personnage de Leto a également été référencé – mais n’apparaît pas – dans Harley Quinn: Birds of Prey, sorti plus tôt cette année, qui suit Harley Quinn de Margot Robbie à la suite de sa rupture avec le méchant.

On ne sait pas comment le Joker de Leto s’intégrera dans la nouvelle coupe

La nouvelle que le Joker de Leto figurera dans la Justice League de Zack Snyder est également déconcertante dans un sens plus large, étant donné que Leto n’a jamais été prévu d’apparaître dans aucune des versions originales de Justice League – même la coupe originale du film de Snyder avant sa démission. – en dehors de certaines rumeurs vagues et démystifiées de l’été 2016.

Le fait que Snyder semble utiliser les reprises (qui comporteront également Ben Affleck, Ray Fisher et Amber Heard) pour sa propre version de Justice League afin d’introduire un personnage entièrement nouveau dans l’histoire pourrait indiquer des changements plus substantiels de ses deux version originale du film ainsi que la coupe théâtrale finale que le réalisateur Joss Whedon a terminée en 2017.

L’histoire de la soi-disant «coupe Snyder» est finalement longue et compliquée. Mais une chose devient de plus en plus claire: quelles que soient les quatre heures et plus de la Ligue de justice de Zack Snyder qui sortira l’année prochaine, elle aura même dépassé les intentions initiales de Snyder pour le film.