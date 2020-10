Jolie!, Erika Zaba d’OV7 s’exhibe en dentelle | Instagram

Petit Emiliano, fils de Erika zaba, est née il y a 11 mois et cette belle femme est déjà capable de montrer un corps formidable sur Instagram, où elle a partagé une photo montrant que la dentelle est son truc.

Le membre de OV7 Il a décidé de ravir ses followers sur Instagram avec une photo dans laquelle son plus grand allié est la dentelle et une paire de bottes dans le plus pur style texan.

Dans l’image, vous pouvez voir à quel point elle est pleine et heureuse Erika zaba avec sa nouvelle vie de mère, car il y a un immense sourire sur son visage, mais aussi en tant que chanteuse, puisque quelques jours à peine après avoir donné naissance à Emiliano, elle a repris sa carrière artistique avec le groupe qui l’a fait connaître OV7 .

Cela peut vous intéresser: Érika Zaba chante toujours en quarantaine

Malgré son bonheur, ce qui capte tous les regards est le corps formidable qu’Érika Zaba a pu se remettre moins d’un an après être devenue maman pour la première fois, puisque la tenue qu’elle a choisie pour la photographie est assez petite et révélatrice; un body noir avec de la dentelle sur le dessus et une chemise sur le dessus qui ne couvrait vraiment rien, était ouvert.

A 42 ans, la chanteuse a montré que l’âge n’est qu’un chiffre puisqu’elle peut porter ce type de vêtement de manière magistrale et que son visage ressemble toujours à celui d’une jeune fille; De plus, elle a conservé son look blond pendant quelques années … comme si le temps s’était figé!

Les adeptes de Erika zaba et OV7 a applaudi le professionnalisme de l’artiste après son retour sur scène alors qu’il était encore en quarantaine et à partir de ce moment, il est devenu plus qu’évident que la chanteuse possède une génétique d’envie, depuis le rétablissement rapide d’elle le corps post-partum était plus qu’évident.

Découvrez les photographies spectaculaires d’Erika ici.

Ari Borovoy et ses collègues membres du groupe étaient plus qu’heureux d’accueillir leur nouvelle maman à l’une de leurs apparitions en tournée Tournée pop des années 90, où le chanteur les a rejoints sur scène avec la chanson Je t’aime tellement, tellement; l’un des plus grands succès du groupe.

Le célèbre 90’s Pop Tour a permis aux fans de groupes célèbres de se souvenir du bon vieux temps et de chanter à nouveau aux côtés de leurs artistes préférés. Des groupes comme JNS, Caló, Kabah, Magneto, Mercurio et OV7 ont uni leurs talents pour reconquérir la scène aux côtés de leurs chansons emblématiques.

Mais tout n’était pas du miel sur des flocons, car il y avait beaucoup de rumeurs autour de cette tournée; parmi eux, un couple de chanteurs infidèles à leurs partenaires respectifs. Les noms de Melissa López de JNS et de Poncho Barbosa, l’un des galants les plus convoités de Mercurio, sont rapidement apparus.

La relation entre les deux personnages célèbres est devenue un véritable scandale; mais apparemment, tout était en vain, puisque Melissa était restée sans son mari et sans Poncho.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Selon ce qui a été révélé dans le magazine TVNovelas, Melissa López a tout essayé avant de divorcer de son partenaire d’alors et malgré avoir été infidèle avec la chanteuse; Il y avait même une thérapie de couple, la séparation était éminente.

La même personne qui leur a révélé cette situation a ajouté que tout allait mal pour le membre du JNS, puisqu’elle s’est finalement retrouvée sans son amant et sans son mari.

Viennent ensuite les problèmes d’Ari Borovoy, diverses accusations contre lui pour des situations économiques qui font de lui le chef de l’actualité du divertissement; Pourtant, rien n’a atténué la lueur de Erika zaba et la tournée pop des années 90.