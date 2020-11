Jolie et prête pour le défilé, Celia Lora dans un chemisier blanc montre sa beauté | INSTAGRAM

La célèbre mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, est plus que prête à nous présenter le nouveau chapitre de son émission «El Consultorio del Amor con Celia Lora» sur MTV, alors elle a décidé de chouchouter ses fans avec une photo de l’un des décors le plus joli qu’il a utilisé dans l’un de ses enregistrements.

C’est l’une des dernières photos placées sur votre Instagram officiel, dans laquelle on peut la voir vêtue d’un chemisier en dentelle blanche qui mettait en valeur ses charmes, puisqu’elle est assez basse pour compléter la tenue, elle portait un pantalon en denim qui marquait sa silhouette et très bien.

Les fans des modèles ont rapidement réussi à rassembler plus de 229000 likes en quelques heures seulement, le compliments et compliments Les créatifs ne pouvaient pas manquer car depuis qu’il a ouvert la boîte de commentaires, ses followers sont très heureux de pouvoir s’exprimer et ils lui dédient l’un ou l’autre texte marquant.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Avec juste un haut turquoise, Celia Lora et son excellent moyen de rattraper son retard

Comme nous le savons, Celia Lora apprécie l’attention, donc ces chiffres la rendent plus qu’heureuse et la motivent à continuer à produire du contenu pour tous ceux qui l’apprécient, car ils savent que regarder l’une de ses vidéos pourrait passer un excellent moment grâce à elle. jolie personnalité et charisme.

Il est très curieux de savoir comment ce 2020, la belle fille du chanteur principal de Tri Alex Lora, a grandi comme jamais auparavant dans les réseaux sociaux, cela pourrait être parce que beaucoup d’internautes étaient connectés grâce à la situation mondiale, qui ne leur permettait pas de quitter une grande partie de leur maisons et étaient à la recherche d’un passe-temps, rencontrant ainsi Celia qu’ils ne connaissaient pas en détail mais grâce à tant de programmes de divertissement auxquels elle a assisté, est devenue largement connue.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

En fait Celia Non seulement elle travaille avec MTV et les programmes qui l’invitent à participer, mais elle a eu l’initiative de créer sa propre chaîne YouTube afin qu’elle puisse devenir une youtubeuse en créant des vidéos très amusantes où elle parle de ses expériences et même en partage quelques-unes. des messages qu’ils lui envoient directement, certains étant si intéressants et d’autres si désagréables que j’ai même créé leur propre rubrique: “le coin veste”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Certains internautes n’ont pas de limites et ont même demandé de l’argent avec de gros montants en jeu et même d’autres font des propositions monétaires et autres, vous ne pouvez réaliser tout cela que si vous voyez l’une de leurs vidéos, nous vous recommandons de le faire

Bien sûr, Celia prend tout cela avec beaucoup d’humour en riant et en s’amusant avec tant de gens qui sont prêts à lui envoyer toutes sortes de choses, bien sûr en lui accordant l’attention qu’elle mérite, car maintenant elle est l’une des actrices et chefs d’orchestre les plus influentes d’Amérique latine. à commencer par le Mexique.

En fait, il y a quelques jours, il en a fait un en direct sur son Instagram, dans lequel il cherche à rattraper ses fans en partageant tout ce qu’il fait au travail et en nous rappelant également qu’il a 2 pages de contenu exclusif.

Il a précisé que dans ses deux pages il y a un contenu totalement différent, pour lequel si vous êtes abonné à l’un d’eux, il vous recommande également de vérifier l’autre, puisqu’il s’est concentré sur ces deux sites pour en faire leurs meilleures sources de divertissement et qu’il est possible de profiter des deux en même temps. .