Douce photo de Dulce María montre son ventre à la fin de sa grossesse | INSTAGRAM

En vedette dans ce qui serait la première séance photo avec son mari bien-aimé (du moins la première qu’elle décide de partager via Instagram), Dulce María, se vante de son beau et extrêmement tendre ventre de grossesse, ce qui a un grand impact sur ses fidèles adeptes, car ça a l’air resplendissant.

Et, grâce à ces belles photos, on voit qu’il ne fait aucun doute que Douce Marie et son mari, Francisco Álvarez, vivent la meilleure étape de leur vie, qu’ils soient ou non au milieu de la situation d’urgence sanitaire mondiale.

Le couple a non seulement célébré le premier anniversaire de leur mariage civil, mais ils sont aussi dans un moment très spécial, d’autant plus qu’ils comptent les quelques jours restants pour recevoir dans leurs bras leur première fille, qu’ils nous ont toujours fait savoir, ils attendent avec impatience .

Dans la dernière ligne droite de l’attente douce et inquiétante qui a rempli les parents pour la première fois de bonheur et d’illusion, Dulce María a décidé de partager à tous ses followers sur Instagram sa première séance photo avec son ventre de grossesse complètement exposé et, malgré son Toujours discrète, avec les enjeux de sa vie personnelle, elle a décidé de publier les images de ce moment émouvant de sa vie privée.

Et le fait est que la belle et talentueuse chanteuse de 34 ans est tombée amoureuse mercredi dernier après avoir partagé quelques clichés où, comme à quelques reprises ces dernières semaines, elle montre sa grossesse avancée et révèle complètement son ventre, sont la paire de photographies les plus touchants qui existent dans votre profil, sans votre meilleur contenu pour le moment.

Dans la première des images capturées par le photographe artistique: Luis de la Luz, qui sera bientôt maman pour la première fois, apparaît rayonnante de bonheur vêtue d’une tenue de pré-maternité, vêtue d’un mini top et de leggings noirs tout en caressant son ventre avec ses mains. formant sa petite fille, dont il n’a pas encore révélé le nom, à contre-jour devant une fenêtre.

En revanche, dans la deuxième image, elle est la plus belle avec la même tenue, bien que, cette fois, à côté de son mari et fier futur père, Paco Álvarez, qui pose affectueusement à ses côtés en plaçant une main sur son ventre adulte. , tout en l’entourant protectivement et tendrement avec son autre bras.

«En attendant mon bébé … #momtobe», a-t-il écrit dans la description des portraits, aussitôt, la publication a déclenché une vague de belles réactions de la part de ses fans, amis et collègues du milieu artistique, qui n’ont pas seulement félicité le couple pour l’arrivée prochaine de leur future princesse, mais aussi pour la beauté de la mère et leur reconnaissance d’avoir partagé un moment si spécial.

«Tu as l’air divine, jolie amie!», «Wow, je meurs d’amour», «Quelle belle maman», «Félicitations!» N’étaient que quelques-uns des commentaires de plusieurs anciens collègues de ses romans.

Et ainsi les commentaires et les bons vœux se sont agglomérés dans la publication, rassemblant jusqu’à présent, environ 13 700 commentaires flattant la beauté de l’actrice, à quel point ils se ressemblent en couple et des milliers de félicitations: «Je vous le dis! que tu es plus belle chaque jour! Je t’aime mes beaux bébés ».

Bien que nous sachions que normalement Dulce María ne consiste pas à partager des aspects de sa vie privée, autour de sa grossesse, elle a fait exactement le contraire, car c’est via Instagram où elle a averti qu’elle était heureuse, et plus tard, il y avait une autre publication, révélant le sexe de son bébé.