Jolie photo déguisée, Kylie Jenner se souvenant d’Halloween de son passé | INSTAGRAM

Il est bien connu que la femme d’affaires, mannequin et mondaine, Kylie Jenner aime ces rendez-vous de tout son être, car elle a toujours aimé s’habiller Halloween.

C’est ainsi qu’il l’a fait voir dans sa dernière publication à partir de son compte officiel dans InstagramEh bien, elle a partagé deux jolies photos de son enfance et aimait courir dans les rues de sa ville déguisée et demander “des bonbons ou un truc”.

Il y a deux images charmantes où le plus jeune des Jenners apparaît avec quelques costumes particuliers qui ont complètement touché le public.

Sur la première photo, on peut voir les sœurs emblématiques Jenner se tenir la main, dans leurs beaux costumes, juste avant de sortir demander leurs bonbons respectifs.

On sait que l’union qui existe entre Kendall et Kylie a toujours été la plus forte, comme pour toutes les sœurs du clan Kardashian-Jenner, et c’est ainsi que ces génies du divertissement l’ont montré à cette occasion.

Dans la deuxième image, les deux sœurs apparaissent de la même manière, cependant, dans l’image se concentre le charmant costume de Kylie, un détail qui a enchanté ses millions d’adeptes et d’amis.

L’image nous montre la petite Kylie habillée de l’emblématique télétubie rouge: “Po”, fixant la caméra, provoquant les soupirs les plus grands et les plus touchants, derrière elle apparaît Kendall, dans un air différent, cependant, on peut l’apprécier que le mannequin vêtu de la télétubie jaune: “Lala”.

La photographie est passée de rires tendres à des moments de nostalgie car, il est plus que clair que les deux ont déjà grandi et ont cessé d’être petits, et maintenant ils sont un couple de femmes qui les autonomisent dans le monde des affaires et de la mode.

La publication compte déjà près de 6 millions de coeurs rouges, représentants des «semblables» dans l’application reconnue, de même, jusqu’à présent, elle a obtenu plus de 16 mille commentaires, où les deux sœurs Kardashian, la matriarche de la famille et des amis proches ont commenté à quel point les filles étaient belles quand elles étaient petites.

De plus, les commentaires des internautes qui suivent la belle mondaine, qui ne cessent de lui rappeler à quel point elle est belle ne manquent jamais, des milliers d’émojis de coeurs présents, même si, pour les dates, il s’agit cette fois de coeurs orange , marron et noir, ainsi que les visages typiques amoureux et cette fois des émojis de fantômes et de citrouilles faisant allusion à la date emblématique.

Il convient de noter que Kylie et Kendall sont follement amoureuses de la date, car nous savons tous que les sœurs attendent avec impatience toute réunion ou soirée exclusive sur le thème des costumes pour faire sensation et être le plus admiré par toutes les personnes présentes, et plus tard, par les utilisateurs sur les réseaux sociaux.

De plus, il faut dire que cette publication n’est pas la première que Kylie ait faite jusqu’à présent en octobre, elle a déjà réalisé une publication où elle apparaît avec ses costumes distinctifs, tout comme Kylie Jenner, sans aucun doute, nous avons hâte de Les costumes qu’elle utilisera cette année, car elle ne nous a donné aucune avance, elle ne fait que partager ses sentiments sur la date, nous sommes tout aussi excités qu’elle.

On ne peut toujours pas oublier le costume emblématique que la belle femme d’affaires portait l’année dernière, où elle a personnalisé l’emblématique petite sirène Ariel à son style, en utilisant une jupe à bavette haute à paillettes et un bustier en coquillage violet qui se démarque. au maximum ses courbes incroyables.