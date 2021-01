Jolie vidéo, Celia Lora montre une partie de son contenu exclusif | INSTAGRAM

La belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, a une fois de plus été chargée d’impressionner Internet en révélant une petite partie de son contenu exclusif mais en précisant que vous pouvez trouver de bien meilleures choses si vous vous abonnez vraiment.

Ceci est la dernière publication du Instagram officiel de la fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, où l’on peut voir une vidéo qui ferait partie de leur page de contenu exclusif, cependant, cela la coupe au moment où le spectacle devient bon, car sûrement dans la vidéo originale, j’ai fini par tout enlever.

C’est vrai, comme vous le savez sur sa page, il nous montre un contenu beaucoup plus découvert que celui publié sur ses réseaux sociaux puisqu’il cherche à prendre en charge la censure de l’application Instagram, puisque vous ne pouvez pas télécharger des choses trop découvertes, même si cela remet toujours en question le limites.

Dans le clip vidéo, nous pouvons voir Celia Lora porter différents ensembles lingerie très attrayante et elle le fait de manière excellente, elle est déjà devenue une experte en mannequinat en tous ces mois de pratique.

Comme on le sait, 2020 était le moment pour Celia lora de pouvoir rechercher les meilleurs coins de sa maison pour prendre des photos, tout en pratiquant sa façon de poser pour la caméra, devenant l’une des influenceuses préférées sur internet, tout cela grâce à elle grande attitude et sa grande beauté une combinaison très attrayante pour des millions de personnes.

Dans ses histoires Instagram, Celia continue de promouvoir les entreprises qui la contactent parce qu’elles lui envoient des produits gratuits et elle les apprécie et les partage afin que ses fans sachent et qu’ils puissent ainsi se soutenir mutuellement.

Ce détail est pratiqué depuis le début de la situation mondiale donc c’est quelque chose de très gentil de sa part et cela montre à quel point elle est une personne formidable, en fait elle a elle-même admis qu’elle préfère le faire pour aider le plus de gens possible sans leur facturer un seul peso.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Celia Lora est devenue plus célèbre pour son apparition dans le programme Acapulco Shore MTV, qui a dégénéré trop de vues sur son profil ainsi que de nouveaux abonnés qui ont réalisé le grand plaisir qui se passe avec son entreprise.

Beaucoup de ceux qui l’ont connue à Acapulco Shore ont également réussi à profiter de son propre programme, la clinique de l’amour avec Celia Lora, où ses disciples lui ont posé des questions et lui ont demandé des conseils et elle a répondu avec beaucoup d’humour et partageant toujours des anecdotes personnelles.

Mais pas seulement cela, mais il a également ouvert sa chaîne YouTube donc en ce moment il continue à télécharger des vidéos et nous vous recommandons de ne pas les manquer car elles sont très drôles et il a toujours quelque chose d’intéressant à raconter à leur sujet.

Mais surtout nous vous recommandons d'être au courant de Show News, car ici nous sauvons les meilleures photos du modèle et nous vous racontons en détail son actualité.