Jon Cryer et Conchata Ferrell ont passé plus de 10 saisons et 211 épisodes ensemble tout en travaillant sur Two and a Half Men. Il n’est pas étonnant que Cryer ait pris sa mort exceptionnellement dure lorsque la nouvelle a été annoncée mardi que la femme qui jouait le rôle de Berta dans la comédie à succès de CBS a perdu la vie après des complications d’un arrêt cardiaque antérieur qu’elle a subi. Ferrell avait 77 ans au moment de sa mort.

Dans un tweet rédigé peu de temps après la publication de la nouvelle, Cryer a qualifié son ancienne co-star de «bel humain». Il a mentionné comment elle avait peut-être un extérieur difficile dans la série, mais tout cela a été fait par les écrivains et le contraire de la façon dont elle était dans le monde réel. Il considérait que ses forces étaient sa «chaleur et sa vulnérabilité». Cryer a également fait part de ses pensées et de ses prières à la famille qu’elle laisse derrière elle et à tous les étudiants avec lesquels elle a travaillé à l’UCLA, «2020 est impitoyable.»

C’était une belle humaine L’extérieur bourru de Berta était une invention des écrivains. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses véritables atouts. Je pleure pour la femme qui me manquera, et la joie qu’elle a apportée à tant. https://t.co/SucL6gFaAR – Jon Cryer (@MrJonCryer) 13 octobre 2020

Ferrell a eu un rôle récurrent dans la première saison de Two and a Half Men avant de devenir un pilier de la série de la deuxième saison jusqu’à la finale de la série en 2015. Pendant huit de ces saisons, Cryer et Ferrell ont passé leur temps dans projecteur avec Charlie Sheen avant qu’il ne soit finalement retiré de la série. Bien qu’il ne soit pas parti dans les meilleures conditions, il était clair que Sheen avait développé un sérieux respect pour le travail de Ferrell sur le plateau et leur temps ensemble au fil des ans. Après avoir appris son décès, Sheen a rendu hommage à son ancien homologue sur Twitter, la qualifiant de “chérie absolue” ainsi que de “pro consommé” et “véritable amie”. Il a également partagé une photo de la série, une dans laquelle les deux se sont assis sur le balcon de la maison de Charlie Harper, qui a été joué par Sheen.

Les autres membres de la distribution de la série qui ont rendu hommage à l’actrice décédée comprenaient Melanie Lynskey, qui jouait Rose dans la série. Lynskey a déclaré qu’elle «pleurait» après avoir entendu la nouvelle, l’appelant «la femme la plus chaleureuse et la plus gracieuse». Elle a également mentionné à quel point le mari de Ferrell était un si grand partisan de sa femme qu’il était sur le plateau à chaque enregistrement pour la regarder et les autres stars.