Jon Gosselin exhorte ses enfants à s’exprimer publiquement au milieu d’allégations de violence physique contre lui et son ex-épouse Kate Gosselin. L’ancienne star de Jon & Kate Plus 8 apparaît dans l’épisode de mardi de The Dr. Oz Show, et dans un aperçu partagé par Us Weekly, a déclaré que ses enfants devaient s’exprimer et se rassembler pour aider sa famille à guérir.

«Je pense que les enfants ont besoin de parler», dit Jon au Dr Mehmet Oz. “Je veux dire, je leur donne la possibilité de dire ‘Si vous voulez parler au public parce que vous êtes public [people], vous avez toutes les chances de faire ces choses. »Jon est père de huit enfants avec son ex-femme Kate, dont il s’est séparé en 2009. Son fils Collin et sa fille Hannah, tous deux âgés de 16 ans, vivent avec leur père, tandis que leurs camarades sextuplés Aaden , Joel, Alexis et Leah vivent avec leur mère et sont séparés de leur père depuis des années.L’ancien couple partage également des filles jumelles, Cara et Madelyn, maintenant 20 ans, qui ont également pris leurs distances avec Jon.

En septembre, les services à l’enfance et à la jeunesse du comté de Berks en Pennsylvanie ont enquêté sur une affirmation que Collin avait faite dans un message sur les réseaux sociaux supprimé depuis que son père l’avait frappé au visage et lui avait donné des coups de pied dans les côtes. Après son enquête, CYS a écrit dans une lettre obtenue par Entertainment Tonight que les allégations de maltraitance d’enfants contre l’ancienne star de TLC étaient “sans fondement”, malgré les allégations publiques de Kate selon lesquelles son ex est une “personne violente et abusive”.

Jon a déclaré au point de vente qu’il y avait eu une dispute entre lui et son fils qui avait conduit l’adolescent à appeler la police. “Cela s’est transformé en quelque chose, vous savez, j’ai dû le retenir et je l’ai fait plusieurs fois”, a déclaré Jon en septembre. “Je ne pensais pas qu’il appellerait la police, mais il voulait obtenir son chemin et la police a fait son enquête et il n’y a eu aucune accusation ni aucune citation.”

Le Dr. Oz Show de mardi, Jon a dit qu’il pensait qu’une “intervention” des enfants serait le seul moyen pour lui et Kate de s’entendre à nouveau. “Je ne sais pas s’ils vont tendre la main de cette façon”, a dit Jon au Dr Oz de ses espoirs de réponse de la part de ses six enfants séparés. “J’ai laissé ça dans leur cour et je me concentre juste sur les deux qui vivent avec moi parce qu’il se passe tellement de choses avec les thérapies et le travail, le COVID et tout le reste.”