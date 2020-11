L’ancienne star de l’UFC Jon Jones a eu une nuit mouvementée en raison d’un cambriolage raté à son domicile. Quelqu’un a tenté de pénétrer dans ses véhicules, puis il les a chassés en tenant un fusil de chasse. Les images de sécurité n’ont pas montré si Jones avait attrapé la tentative de cambrioleur, mais il a fourni une mise à jour sur Instagram.

“J’ai fini par taper sur la vitre côté conducteur de ce gars avec le museau de mon fusil de chasse hier soir. La prochaine fois que vous essayez de voler quelqu’un, assurez-vous que vous êtes assez rapide pour les chasser”, a écrit Jones dans la légende de son message. «Il a de la chance que je sois assez intelligent pour ne pas tirer sur un homme pendant qu’il recule. Les gens que je connais les temps deviennent difficiles mais votre vie ne vaut pas quelques possessions matérielles.

Comme le montrent les images, une personne a marché jusqu’à la résidence de Jones sous le couvert de l’obscurité. La personne a commencé à regarder par les fenêtres des véhicules garés devant. Il n’est cependant pas allé très loin dans la tentative de cambriolage, considérant que Jones a ouvert la porte du garage. La personne surprise s’est enfuie, mais Jones l’a poursuivi.

La maison de Jones à Albuquerque n’est pas un endroit idéal pour une tentative de cambriolage. L’ancien champion de l’UFC a plusieurs armes à feu en sa possession, y compris le fusil de chasse qu’il a utilisé pour pourchasser la personne qui a tenté de pénétrer dans ses véhicules. De plus, il a également un chien de berger néerlandais qui aboyait bruyamment dans les images de sécurité.

Comme Jones l’a montré dans plusieurs publications sur Instagram, le néerlandais a suivi une formation approfondie pour devenir un «chien de protection personnelle». Les entraîneurs de K9 ont travaillé avec les Néerlandais alors qu’ils étaient dans leurs combinaisons complètes, au point que le chien ne lâchait prise qu’après avoir entendu les commandes de Jones. L’ancien champion a continué à travailler avec les Néerlandais au fil des mois et a publié les résultats sur les réseaux sociaux.

Quand il ne poursuit pas les cambrioleurs ou n’aide pas à nettoyer le centre-ville d’Albuquerque, Jones a continué à s’entraîner. Il a renoncé à son titre des poids lourds légers en s’éloignant de la division, mais a continué à exprimer son intérêt pour un possible retour dans l’octogone. Cependant, Jones a déclaré qu’il souhaitait passer aux poids lourds.

“Le dernier avec qui j’ai parlé [UFC] à propos de mon salaire, il n’y a pas eu de négociation », a tweeté Jones en août.« Si jamais cela change, j’aimerais revenir et concourir à nouveau en tant que poids lourd. D’ici là, je profiterai de Ufc a un fan et ferai de mon mieux pour prendre soin de ma famille et de ma communauté. »Il a confirmé qu’il restera dans le pool de test pendant environ six mois.