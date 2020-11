Jon Pardi est l’un des artistes qui devraient monter sur scène lors des CMA Awards mercredi soir, se produisant en hommage à Joe Diffie, décédé en avril des suites de complications du COVID-19. Diffie était l’un des artistes que Pardi admirait dans sa jeunesse et il est honoré de lui rendre hommage lors des CMA cette année.

“C’était un mec gentil, j’ai pu traîner avec lui plusieurs fois, c’était triste d’entendre [when he passed]», A déclaré Pardi au Country Daily.« Je serai heureux d’agiter le drapeau Joe Diffie et le pays des années 90 aux CMA Awards. Je suis surexcité. Juste prêt à partir! Commencez à faire du rock et rendez hommage à Joe Diffie – il est l’un de mes favoris. “

Pardi a également déclaré au Ty Bentli Show sur Apple Music Country qu’il était fan de la musique de Diffie depuis «longtemps».

“Cela m’a frappé dur parce que j’ai grandi en écoutant« John Deere Green »et« Prop Me Up Beside the Jukebox », se souvient-il. «J’ai les cassettes de Joe Diffie, c’était comme une Cup O’Joe, et c’était vraiment cool, de ma grand-mère qui m’a fait découvrir la musique, adorait Joe Diffie. Donc avant de vraiment savoir ce qu’était le business de la musique et tout, je jouais avec Joe Diffie à environ sept ans. “

En plus de jouer, Pardi est également en lice pour l’album de l’année pour Heartache Medication aux côtés des albums d’Ashley McBryde, Old Dominion, Luke Combs et Miranda Lambert.

“C’est une excellente liste. Je suis honoré de faire partie de la liste”, a déclaré Pardi. “Et je dis toujours que si vous pouvez être nominé, c’est presque plus difficile que de gagner, parce que vous devez être nominé et il y a tellement d’artistes, et il n’y a que quoi? Cinq machines à sous? Alors j’ai gagné un peu, et maintenant c’est juste difficile . C’est difficile, il y a tellement de bons albums dans cette catégorie. Donc, comme je l’ai dit, une nomination est une victoire, et vous prenez juste ça et j’encouragerai celui qui gagnera. “

Parmi les autres artistes interprètes ou exécutants lors des CMA, mentionnons Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Carly Pearce et Charles Kelley, Little Big Town, Old Dominion, Keith Urban, Morgan Wallen , Chris Stapleton, Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris, Rascal Flatts et Thomas Rhett avec Urban, Reba McEntire, Hillary Scott et Chris Tomlin.

Aldean, Bentley, Brothers Osborne, Fleenor et McBryde rendront hommage au regretté Charlie Daniels tandis que Little Big Town rendra hommage à Kenny Rogers, également décédé plus tôt cette année. Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.