Jon Schaffer – le fondateur du groupe de heavy metal Iced Earth – est maintenant détenu par le gouvernement fédéral, et il s’avère qu’il était l’un des émeutiers les plus inconditionnels qui ont attaqué le Capitole … selon le FBI, de toute façon.

Le gouvernement fédéral a déclaré que Schaffer s’était rendu dimanche dans l’Indiana, où il fait face à six chefs d’accusation en rapport avec l’insurrection du Capitole … y compris avoir commis un acte de violence physique dans un bâtiment du Capitole, une entrée violente et une conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole, entre autres. .

Il y a aussi ceci … le FBI a dit: “Schaffer faisait apparemment partie des émeutiers qui ont aspergé la police du Capitole de ‘spray anti-ours’.” arrosé de spray au poivre, mais je le remettais tout de suite.

Un de ces individus qui a été filmé en train de décharger sa buse anti-ours a été surnommé #BearSprayMan, mais cela ne semble pas être Schaffer dans la vidéo. Dans tous les cas, les forces de l’ordre pensent qu’il en a utilisé une partie sur la police du Capitole à un moment donné.

#BearSprayMan portait un manteau / chemise à carreaux marron avec un sweat à capuche noir foncé en dessous et un bandana rouge comme masque. Il a pulvérisé des agents défendant le Capitole avec un spray anti-ours à de nombreuses reprises. Aidez à identifier ce terroriste! # SeditionVidspic.twitter.com / B2FLKCXQEe – Cleavon MD (@Cleavon_MD) 17 janvier 2021 @Cleavon_MD

Comme nous l’avons signalé … Schaffer a été nommé comme l’un des émeutiers peu de temps après le chaos à Washington, et il était l’une des nombreuses personnes recherchées sur la liste du FBI. Le gars n’a pas vraiment essayé de cacher sa présence non plus … même avant la tempête du 6 janvier, il avait participé et autour de différentes manifestations, exprimant son soutien à Trump dans le cadre de la foule #StopTheSteal.

Et, le jour même, il a également été photographié un peu partout … avec son visage pleinement révélé.

Quant à Iced Earth, ils ont publié une déclaration il y a quelques semaines … mais n’ont pas mentionné Jon par son nom. Ce qu’ils ont dit … “Nous NE tolérons absolument PAS ni ne soutenons les émeutes ou les actes de violence dans lesquels les émeutiers ont été impliqués le 6 janvier au Capitole américain. Nous espérons que toutes les personnes impliquées ce jour-là seront traduites en justice faire l’objet d’une enquête et répondre de leurs actes. “

Fait intéressant, ils n’ont pas inclus de photo de Jon dans leur art de collage pour ce message IG.