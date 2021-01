F

lew de Londres dimanche à DC dans un avion étonnamment plein. L’enregistrement implique maintenant de prouver que vous avez une dérogation de l’ambassade des États-Unis pour voyager – vérifiez; que vous avez un test Covid négatif – vérifiez. Je décide à mi-chemin de l’autre côté de l’Atlantique de me connecter au wifi de l’avion, apparemment pour vérifier les résultats du football, mais je vois qu’il y a une fuite étonnante – la bande d’une conversation entre le président et le haut responsable des élections en Géorgie. Donald Trump le met clairement sous pression pour qu’il «recalcule» les votes dans l’État afin qu’il en ressorte vainqueur. C’est de l’ingérence électorale, n’est-ce pas? Et un délit d’emprisonnement. Y a-t-il quelque chose de plus à tomber? Je me rappelle rapidement de ne pas être aussi stupide: avec la présidence Trump, votre mâchoire peut toujours tomber plus bas.

J’ai couvert des dizaines de rassemblements Trump au cours du temps que j’ai passé à DC. Mais au fond de la Maison Blanche, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour entendre un discours du président, l’ambiance est différente. C’est sulfureux. Énervé. Fâché. Je rencontre quelques jeunes hommes habillés comme des figurants d’un film Robocop. Ils me disent qu’ils sont prêts pour l’action. Prêt à combattre. On dit que rien ne change sans que du sang ne coule. Je vois plus tard un film de lui à l’intérieur du bâtiment du Capitole, l’un des émeutiers à prendre d’assaut le Congrès.

Regarder les émeutes se dérouler au Capitole était en même temps la chose la plus choquante que j’aie vue… et pas le moins du monde surprenante. Le président avait dit aux foules de marcher sur le Congrès. Il a toujours donné une latitude à sa base qu’il ne donne jamais à ses adversaires. Mais la facilité avec laquelle les émeutiers venaient d’entrer était quelque chose. Difficile de ne pas se demander quelle aurait été la réponse de la police s’ils avaient été des manifestants de Black Lives Matter.

C’est le lendemain des émeutes et je suis de retour en dehors du Congrès pour faire un live avec Sophie Raworth pour les nouvelles de Six O’Clock – et un groupe de partisans de Trump commence à me chahuter. Un père et son fils de 10 ans font une bonne raquette. Je me rends compte, pendant que je parle, ils scandent: «Vous avez perdu. Rentrer chez soi.” J’essaye de les engager après pour qu’ils puissent m’expliquer de quoi il s’agit – que j’ai perdu l’élection? «Non», me grogne le père, «Tu as perdu en 1776, maintenant sors de notre pays. Je ne pense vraiment pas que je puisse être tenu directement responsable de la folie de George III.

Pour arriver à notre position réelle, la police avait besoin de voir ma carte d’identité. L’ambiance est nerveuse après la nuit dernière. Malheureusement, je n’en avais pas apporté et je paniquais qu’il ne me laisse pas passer. «Comment savoir que vous êtes qui vous dites être?» Rusé. Mais ensuite j’ai produit mon téléphone et lui ai montré quelques photos: moi au pied de l’Air Force One, interviewant le président Obama dans la salle Roosevelt, lors d’une conférence de presse de Donald Trump. Pas une carte de presse, mais cela semblait fonctionner. «Vous êtes prêt à partir», m’a-t-il dit.

Je suis sur le point d’appuyer sur envoyer à l’éditeur et je vois une alerte qui Donald Trump est de retour sur Twitter et a posté une vidéo. Finies toutes les allégations de fraude électorale. Il y a condamnation des émeutiers. La veille, il les aimait. Il doit y avoir une transition en douceur du pouvoir. Je sens que j’ai un coup de fouet mental.

