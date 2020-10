Apple ramène Jon Stewart à la télévision. Stewart accueillera une nouvelle série pour Apple TV Plus qui présentera des regards ciblés sur son travail de plaidoyer et «des sujets qui font actuellement partie de la conversation nationale», a déclaré Apple dans un communiqué de presse annonçant la série.

L’émission ressemble un peu à Last Week Tonight de John Oliver: chaque épisode durera une heure et se concentrera sur un seul sujet. Apple l’appelle une «série d’actualité». Il y aura également un podcast compagnon, bien qu’Apple ait refusé de dire qui hébergerait l’émission audio.

Apple a également signé un accord de premier regard avec la société de production de Stewart

La nouvelle série de Stewart n’a actuellement pas de nom ni de date de sortie. Le Hollywood Reporter dit que l’émission devrait commencer l’année prochaine et que les épisodes ne sortiront pas tous les soirs ou toutes les semaines. Apple dit que la série se déroulera pendant plusieurs saisons, mais ne dit pas combien d’épisodes seront inclus dans chaque série.

L’accord pourrait être important pour Apple. Stewart est devenu une icône politique et comique lors de sa course au Daily Show et a lancé la carrière de nombreux autres comédiens. Il y a probablement un public pour son retour – bien qu’il soit confronté à un paysage médiatique très différent aujourd’hui: un paysage où il est en concurrence avec beaucoup de ses anciens collègues et où le type d’humour politique sarcastique qu’il a lancé est beaucoup plus facile à trouver.

Apple a également signé un accord de premier regard avec Stewart et sa société de production, ce qui signifie que d’autres films ou émissions impliquant Stewart pourraient venir au service à l’avenir.