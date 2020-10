L’acteur de longue date Jon Voight a récemment publié une nouvelle vidéo pro-Trump dans laquelle il a qualifié Joe Biden de «maléfique», et cela a éclairé les médias sociaux. Voight, un républicain conservateur convaincu, est un partisan de Trump depuis un certain temps et n’a jamais hésité à exprimer ses opinions politiques. Maintenant, il exprime sa véritable opinion sur le candidat démocrate à la présidentielle.

“Biden est diabolique”, a déclaré Voight dans le clip. “Trump doit gagner – il est réel. Il ramènera la confiance du peuple. Ces gauchistes ne sont pas pour le peuple américain. C’est la plus grande dissimulation jamais vue.” Il a ensuite fustigé Biden et l’ancien président Barack Obama, sous lequel Biden a servi en tant que vice-président pendant deux mandats. “Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire”, a déclaré Voight. “La gauche est trompeuse et a menti au peuple américain.”

Il a poursuivi: “Ils ont dépouillé ses puissants pouvoirs pour leur propre ego de pouvoir pour diriger l’économie de la nation. Demandons à Dieu de débarrasser cette horreur et tenons une bougie sur cette terre de la liberté et la ramener à l’endroit où elle était une fois fier. ” Les commentaires ont fait parler les utilisateurs de Facebook et beaucoup ont partagé leurs réflexions sur la publication Facebook de PopCulture.com sur l’histoire. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent.

“Il doit rendre visite à Giuliani à la maison de retraite. Ils pourraient être colocataires.”

“Je pensais que les républicains n’aimaient pas les acteurs!”

“A 81 ans, Jon Voight a de la chance s’il peut se rappeler qui est le président, et encore moins quel genre de travail le président fait. Jon, je pense qu’il est temps de retourner à la maison, ils ont Jello !!!”

“Grand acteur mais un homme très étrange. Qui se soucie de ce qu’il a à dire.”

“C’était un grand acteur. Maintenant, il n’est plus rien.”

“” Tais-toi et continue à jouer. Personne ne se soucie de tes opinions de toute façon. ” Est-ce que j’ai bien compris? C’est la réponse appropriée chaque fois que les acteurs expriment correctement leurs opinions politiques? Non!? Seulement quand les acteurs libéraux / démocrates le font? Oh ok.

“Je ne regarderai jamais autre chose dans lequel il est. C’est un oiseau étrange. Il y a une raison pour laquelle Angelina n’a rien à voir avec lui.”

“Il est tout lavé et il n’était pas un bon acteur de la vague bleue tout le chemin que Dieu bénisse l’Amérique.”

“Et les gens qui l’applaudissent sont les mêmes sur d’autres messages dénigrant un artiste pour avoir soutenu Biden. J’en ai vu certains d’entre vous.”

«Jamais de toute ma vie je n’ai suivi les conseils d’une célébrité… vous êtes aussi plein de s – que n’importe qui d’autre.

“Qui est cet homme étrange? Pourquoi quelqu’un se soucierait-il de ce qu’il pense? Quelles sont ses références?”

“Et bien je suppose que je ne regarderai aucune de ses affaires.”

“C’est la liste D des célébrités looney tunes qui aiment Trump.”

«Il est sur le crack! Je ne l’ai jamais aimé en tant qu’acteur et sa fille n’a pas besoin d’une once de conseils politiques de sa part! Je me demande combien il a été payé!

“Je suppose qu’il veut protéger ces allégements fiscaux de 1% d’élite. Qu’attendez-vous de quelqu’un dont les enfants ne lui parleront même pas.”

“Je l’aime bien en tant qu’acteur, mais sa prise de décision quant au soutien de Donald Trump est sérieusement imparfaite.”

“Il a besoin de retourner dans le trou d’où il a rampé et de se taire.”

“Qu’est-il arrivé à ce type? Quelle honte.”

“Je pense qu’il a raison et qu’il est intelligent. La plus grande erreur que ce pays puisse faire est d’élire Biden. S’ils pensent que nous avons des problèmes maintenant, laissez-le entrer en fonction et ils verront des problèmes.”

“Il boit le même Kool Aid que Giuliani.”

“Ce gars ne peut pas obtenir de scripts ou d’offres de films, alors il va sur les réseaux sociaux pour obtenir du temps d’écran perdu et oublié depuis longtemps!”

