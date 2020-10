L’élection présidentielle est dans quelques semaines et des personnalités publiques expriment leur soutien à des candidats spécifiques. L’acteur Jon Voight a récemment manifesté son soutien avec une vidéo publiée sur Twitter. Il a qualifié le candidat démocrate Joe Biden de maléfique et a déclaré que le président Donald Trump devait gagner le 3 novembre.

“Biden est diabolique”, a déclaré Voight dans sa vidéo. “Trump doit gagner – il est réel. Il ramènera la confiance du peuple. Ces gauchistes ne sont pas pour le peuple américain. C’est la plus grande dissimulation jamais vue.” Il a poursuivi et a déclaré que le plan de Biden était de ramener les politiques de l’ancien président Barack Obama. Voight a alors appelé “la gauche” des gens trompeurs.

Mal pic.twitter.com/P99gvy6lZL – Jon Voight (@jonvoight) 16 octobre 2020

“Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire”, a-t-il déclaré. “La gauche est trompeuse et a menti au peuple américain. Ils ont dépouillé ses puissants pouvoirs pour leur propre ego de pouvoir de diriger l’économie de la nation. Demandons à Dieu de débarrasser cette horreur et tenons une bougie sur cette terre du libre et la ramener à l’endroit où elle était autrefois fière. “

Voight a continué d’exprimer l’opinion que Trump est un homme intègre et que le président se bat pour les habitants du pays et son bien-être. “Il aime ce pays comme vous”, a déclaré Voight. «Ne permettez pas à la tromperie de vous manipuler, car seules les vérités prévaudront. Ne mourez pas en sachant que vous avez tous permis un mensonge. Ce mensonge doit être effacé.

L’acteur de longue date a précédemment exprimé son soutien à Trump sous forme vidéo. Il a publié un message sur Twitter en mai 2019 et a qualifié Trump de “plus grand président depuis Abraham Lincoln”. Il a dit qu’il voulait que ses partisans reconnaissent que le pays est plus fort et plus sûr. Il a également déclaré que Trump avait corrigé chaque mouvement.

“Ne vous laissez pas berner par la gauche politique parce que nous sommes le peuple de cette nation qui assiste au triomphe”, a déclaré Voight. “Alors soyons aux côtés de notre président, défendons cette vérité selon laquelle le président Trump est le plus grand président depuis Abraham Lincoln. Que Dieu bénisse l’Amérique.”

À quelques semaines des élections, les électeurs peuvent déjà montrer leur soutien à leur candidat préféré. Plusieurs États autorisent le vote anticipé, à la fois en personne et par courrier. Cependant, de nombreux électeurs indécis attendent le deuxième débat présidentiel pour obtenir plus d’informations sur chaque candidat. Le débat du 22 octobre aura lieu à Nashville, Tennessee. La journaliste de NBC News Kristen Welker sera la modératrice.