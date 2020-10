L’acteur Jonah Hill et sa fiancée Gianna Santos, directrice artistique, ont annulé leurs fiançailles. Les deux étaient fiancés pendant un an et ont été vus pour la première fois ensemble en 2018. L’acteur de Moneyball n’a pas mentionné la rupture sur ses réseaux sociaux.

Une source a déclaré à PEOPLE que la scission était à l’amiable. Cela est arrivé un an après que le représentant de Hill ait confirmé qu’il s’était fiancé en septembre 2019. Santos, 31 ans, a été vue portant une bague au doigt lors d’un brunch le jour de la fête du Travail à New York, a rapporté Entertainment Tonight à l’époque. Hill, 36 ans, et Santos ont été vus pour la première fois ensemble à New York en août 2018.

À peu près au moment où les deux se sont fiancés, Variety a rapporté que Hill avait dépensé 6,77 millions de dollars dans un domaine de style colonial du sud à Santa Monica, en Californie. La maison appartenait auparavant au chanteur Jesse Jo Stark et est de 3102 pieds carrés avec quatre chambres et 4,5 salles de bains. La maison est située sur un terrain de 0,28 acres et est cachée de la vue sur la rue par des magnolias. Hill possède également une maison à Manhattan qu’il a achetée 92 millions de dollars en 2015, selon Variety.

Santos et Hill ont rarement été photographiés ensemble pendant leur relation, et Hill n’a pas encore commenté la scission. Son dernier post Instagram a été publié samedi. “Je me sens toujours très vulnérable lorsque je me rase la barbe. Veuillez voter”, a-t-il écrit en légende, demandant aux gens de voter en novembre. Santos est diplômé de l’Université Fordham et travaille en tant que gestionnaire de contenu pour la société de beauté Violet Grey basée à Los Angeles. Elle a auparavant travaillé comme styliste en chef et productrice chez KITH NYC. Son site Web personnel comprend un échantillon de son travail.

Le 27 septembre, Hill a retrouvé sa sœur, l’actrice de Booksmart Beanie Feldstein, pour célébrer la bar-mitsva de leur neveu Joshua. Hill et Feldstein ont posé avec Joshua et son frère Charlie pour une photo de famille, partagée sur Instagram. Charlie et Joshua sont les fils de feu le frère aîné de Hill et Feldstein, Jordan, décédé en 2017 à l’âge de 40 ans d’une thromboembolie pulmonaire.

Hill, Feldstein et leur mère Sharon Feldstein ont également réalisé une vidéo encourageant les gens à voter le 3 novembre. «Je vous parle, ouais vous, et je vous dis de voter. Non, je vous demande de voter. Ne me regarde pas comme ça, je sais que je ne suis pas ta mère “, a déclaré Sharon, qui a été rejointe par d’autres mères. impressionnant.”