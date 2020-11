L’acteur Jonathan Rhys Meyers s’est retrouvé récemment dans de l’eau chaude. Selon TMZ, la star des Vikings a été arrêtée dimanche pour un délit DUI à Malibu. Son arrestation est intervenue après que des flics aient été appelés sur les lieux d’un accident de voiture mineur en solo. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a rapporté que Meyers montrait des signes d’ivresse. Ils lui ont ensuite fait passer un test de sobriété, qu’il n’aurait apparemment pas réussi. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qui a conduit au crash en solo.

Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ que cet incident s’est produit à Malibu vers 17 heures, heure locale, dimanche. Après lui avoir donné un test de sobriété, qu’il n’aurait pas réussi, Meyers a été arrêté pour un délit DUI. La publication a rapporté que la star d’Elvis reste actuellement derrière les barreaux. Meyers a des antécédents de toxicomanie, car il est allé en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Ce dernier incident survient plus de deux ans après que l’acteur a été impliqué dans une altercation verbale présumée avec sa femme, Mara Lane, sur un vol d’American Airlines. En juillet 2018, Meyers a été arrêté par la police à la suite de cet incident et de ses actes présumés à bord du vol.

À l’époque, des sources ont déclaré à TMZ que Meyers, Lane et leur fils, Wolf, étaient sur un vol de Miami à Los Angeles. Pendant le vol, Meyers aurait été verbalement abusif envers Lane après que le couple se soit disputé. La tirade présumée de l’acteur était empreinte de blasphèmes et aurait bouleversé les autres passagers du vol. Meyers, qui aurait bu au moment de l’incident, est ensuite sorti de son siège et s’est rendu aux toilettes en fumant une cigarette électronique. Étant donné que l’utilisation d’une cigarette électronique sur un vol est une infraction fédérale, il a été invité à s’arrêter par un agent de bord et il s’est conformé.

Lorsque l’avion a atterri à Los Angeles, Meyers a été arrêté par un certain nombre de flics de l’aéroport de LAX sur le tarmac. Selon des sources policières, l’acteur a nié qu’il vapotait sur le vol. La police de LAX a également contacté le FBI au sujet du vapotage présumé de l’acteur. Cependant, l’agence a choisi de ne pas répondre à l’affaire et Meyers a par la suite été libéré. Comme mentionné précédemment, en plus de ces deux incidents, Meyers aurait demandé de l’aide en cure de désintoxication pour toxicomanie. Dans une interview avec The Guardian, publiée en août 2018, il a même évoqué ses difficultés en matière d’alcool. Au cours de l’entrevue, il a déclaré que boire était son «habitude la plus désagréable». Il a ajouté: “Je suis sobre 95% du temps et je tombe 5% du temps”.