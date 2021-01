La star de Property Brothers Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont partagé un message d’espoir et d’amour pour commencer samedi 2021, aux côtés de nouvelles photos du couple prises par le père de Deschanel, le directeur de la photographie nominé aux Oscars Caleb Deschanel. Scott et Deschanel ont commencé à se fréquenter à l’automne 2019 après s’être rencontrés lors du tournage d’un épisode spécial de Carpool Karaoke avec leurs célèbres frères et sœurs. Deschanel et son deuxième mari, Jacob Pachenik, se sont séparés juste avant de commencer à sortir avec Scott et ont finalisé leur divorce en juin 2020.

“Je dédie cette année à l’amour, au bonheur et à la poursuite de l’aide aux autres. J’ai le sentiment d’avoir un bon départ en ce qui concerne l’amour”, a légendé Scott sur la photo et a demandé à ses fans quelles étaient leurs résolutions. “Mon MVP 2020 était ce gars, qui m’a toujours fait me sentir heureux malgré une année étrange et incertaine”, a écrit Deschanel dans son message. “En espérant que 2021 sera plein de doublures d’argent pour tout le monde.” Le message de Deschanel a attiré un commentaire réconfortant de Scott, qui a écrit: “Vous me rendez la version la plus heureuse et la meilleure de moi.”

Deschanel a récemment joué dans le premier épisode de la saison 2 de Celebrity IOU de Scott et Drew Scott, qui a fait ses débuts sur HGTV en décembre. “Je suis totalement tombé amoureux d’elle et je veux être avec elle pour toujours. C’est la magie de HGTV”, a récemment déclaré Scott à PopCulture.com. Il a dit que les deux travaillaient “vraiment bien” ensemble, ce qui pourrait conduire à davantage de collaborations à l’écran. L’épisode a vu Deschanel redonner à sa meilleure amie, Sarah May Bates, en rejoignant les Property Brothers pour rénover la maison de Bates.

La star de New Girl adorait voir Scott au travail, mais il y avait une partie du processus dont elle n’était pas ravie. “Donc pour elle, c’était vraiment amusant de pouvoir entrer, [but] elle détestait la démolition – la détestait absolument. Elle n’aime pas les trucs qui sont bruyants, sales et bruyants », expliqua Scott.« Alors elle n’était pas gênée par le fait qu’elle détestait ça, mais elle l’a fait parce que c’était pour son amie qui en avait vraiment besoin et ainsi, c’était assez spécial pour nous de pouvoir le faire ensemble. “

La pandémie de coronavirus a forcé Scott et Deschanel à organiser une célébration de Noël à échelle réduite. Normalement, toute la famille Scott se réunissait, mais son frère, Drew, a dit à PopCulture qu’ils prévoyaient de faire aussi bien qu’ils le pourraient virtuellement. “Cette année avec COVID, nous ne pouvons tout simplement pas faire ça”, a déclaré le jumeau. “Donc, virtuellement, nous passerons les vacances avec maman, papa et JD, mais seuls nous, les enfants de Los Angeles, serons ensemble, et le reste devra être virtuel.” Scott prévoyait de «se livrer» à la «cuisine incroyable» de Deschanel.