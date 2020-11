La star de Property Brothers, Jonathan Scott se prépare à se joindre à la lutte pour l’énergie propre avec ses débuts en tant que réalisateur, Jonathan Scott’s Power Trip – un documentaire d’investigation explorant l’industrie solaire américaine et un système puissant qui fait la guerre contre elle. Dans l’espoir d’éclairer les citoyens sur les raisons pour lesquelles les énergies renouvelables ne sont pas disponibles pour tous, la personnalité de HGTV met en lumière les obstacles et les opportunités auxquels est confronté le mouvement croissant de liberté énergétique en révélant des moyens de reprendre le réseau. Mais alors qu’une nouvelle administration approche à la suite de l’élection présidentielle américaine en voyant Joe Biden élu 46e président, Scott dit à PopCulture.com en exclusivité qu’il est optimiste quant aux projets de l’ancien vice-président pour le changement climatique et l’énergie solaire.

“Je pense que c’est très excitant de voir que nous l’avons fait – et bien sûr pas encore officiellement – mais il semble que nous aurons une administration qui croit en la responsabilité environnementale, en recherchant des sources d’énergie alternatives et en voyant ces opportunités commerciales,” Dit Scott. “Le truc pour moi, c’est que je pense que l’Amérique devrait être un leader. Il n’y a aucune raison pour que le reste du monde ne regarde pas l’Amérique et se dise: ‘Wow, ces gars-là font bien les choses. La technologie qu’ils ont adopté, l’infrastructure nécessaire à la création d’un réseau intelligent. Tout ce qu’ils font est vraiment en train de mener la charge. “”

Scott ajoute qu’il pense que “l’Amérique pourrait être la meilleure” en montrant au reste du monde qu’il est possible de faire quelque chose de bon pour l’environnement, les affaires et les gens en même temps. Ajoutant à quel point il y a déjà beaucoup de villes fournissant 100% d’électricité à partir de sources renouvelables, l’homme de 42 ans admet que l’une des parties les plus difficiles de son documentaire était de montrer aux gens à quel point de nombreux mythes derrière le changement climatique ont déjà été brisés. .

(Photo: Beck Media / PBS, objectif indépendant)

“Ce n’est pas comme si nous pouvions simplement basculer l’interrupteur maintenant et passer à 100% renouvelable dans tout le pays”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas simplement arrêter le gaz naturel et tout le reste. L’économie s’effondrerait, et ce serait impossible. Alors, comment trouver un moyen agressif mais raisonnable d’aller dans cette direction? La prochaine grande révolution je pense nous allons voir qu’ils seront stockés sur batterie. Lorsque cela arrivera, cela changera tout aussi. “

Scott réitère que “il ne s’agit pas de dire que nous devons être entièrement à 100% d’énergie renouvelable maintenant”, mais plutôt de faire un plan pour y faire la transition et examiner les avantages. «Quand vous comparez, si vous construisiez une centrale électrique de marque aujourd’hui, le moyen le plus rentable de générer une certaine quantité d’énergie serait par le vent. Le solaire est le deuxième. Le charbon, c’est ce que nous ne voyons plus – même au cours des dernières années, il y avait encore 20 projets de centrales au charbon qui devaient démarrer, et au cours des deux dernières années, avec tout ce mouvement vers les énergies renouvelables et vu les avantages en termes de coûts, ces projets ont maintenant tous été fermés en panne ou à l’abandon, ce qui est très excitant, mais il y a encore beaucoup de centrales au gaz naturel en construction ou en projet. “

Le cinéaste et défenseur des énergies renouvelables admet que c’est la même chose avec l’énergie nucléaire. “Aller dans une direction où nous pouvons aborder de manière agressive une forme d’énergie plus propre et une forme d’énergie plus rentable pour les gens, je pense que c’est si important.”

Selon la promesse du président élu Biden de lutter contre le changement climatique, le prochain dirigeant américain promet de faire des changements le premier jour de son administration car il ne reste plus que «neuf ans» pour «arrêter les pires conséquences du changement climatique». Ces changements incluent la prise de mesures exécutives le premier jour pour inverser «tous les dégâts que Trump a causés»; travailler avec le Congrès pour promulguer une loi en 2021 qui considère que les pollueurs supportent le coût total de la pollution par le carbone; faire des investissements historiques dans l’énergie propre et l’innovation et bien plus encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de Joe Biden pour voir son plan pour une «révolution de l’énergie propre».

Le Power Trip de Jonathan Scott débute le lundi 16 novembre à 22 h HE dans le cadre de la série de films documentaires Independent Lens sur PBS, vérifiez vos listes locales. Pour en savoir plus sur Jonathan, la prochaine administration de Biden et plus encore, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles que vous devez savoir.