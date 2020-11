Ce n’est pas un secret que les fans de Property Brothers sont enthousiasmés par la relation entre Jonathan Scott et Zooey Deschanel, mais les rumeurs de fiançailles font rire le couple. Cela fait un peu plus d’un an que le couple a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux, mais les fans font déjà pression pour un engagement. Lors d’une interview sur Covino & Rich Show de SiriusXM, Scott a rassuré les fans que sa petite amie découvrirait leurs fiançailles devant le public et a révélé une petite blague intérieure sur sa famille entourant quelques gros titres.

“Je suis assez confiant que je vais demander à ma petite amie de m’épouser avant de le dire à un journaliste”, a-t-il ri avec les co-animateurs Covino et Rich sur la chaîne 103 de Faction Talk. “C’est le moulin à rumeurs qui tourne. Nous étions en train de rire. parce que presque toutes les histoires qui sortent sont «Drew donne la permission à Jonathan d’épouser Zooey» ou «Drew donne son signe de tête à la relation». Et donc nous avons inventé la phrase, nous riions, nous sommes comme, Drew est-il mon “frère-papa?” Doit-il approuver tout ce qui se passe dans ma vie? “

Deschanel a récemment finalisé son divorce avec son ex-mari Jacob Pechenik au cours de l’été et n’a pas regardé en arrière depuis. L’actrice et entrepreneur s’est rencontrée pour la première fois sur The Late Late Show avec «Carpool Karaoke» de James Corden. À l’époque, il était évident pour tout le monde sur le plateau que les deux se sont immédiatement entendus, mais les deux sont restés timides à ce sujet. Après quelques mois, les deux ont été vus au hasard ensemble à des déjeuners et des dîners, mais l’un ou l’autre n’avait pas confirmé s’ils sortaient réellement ensemble ou avaient encore rendu quelque chose d’officiel.

Plusieurs mois plus tard, les deux se sont finalement tournés vers les médias sociaux et ont commencé à partager des photos l’un de l’autre, faisant savoir aux fans qu’ils étaient absolument un élément. Cependant, à l’époque, même s’ils partageaient ouvertement des photos l’un de l’autre sur leurs plateformes de médias sociaux, les deux sont restés très calmes sur le sujet jusqu’aux derniers mois. Dernièrement, Scott s’est senti beaucoup plus à l’aise pour parler de leur romance, et les spectateurs adorent chaque instant.

Un sujet dont il a discuté publiquement est la dynamique de leur famille recomposée. L’actrice de New Girl partage deux jeunes enfants de son précédent mariage avec Pechenik, mais Scott dit qu’il inclut ses enfants dans une grande partie de ce qu’ils font. «C’est aussi leur maison», a-t-il noté dans l’émission de Tamron Hall. “J’ai toujours beaucoup réfléchi aux petits humains avec lesquels nous passons du temps.”