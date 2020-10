Jonathan Stewart a joué avec Cam Newton pendant sept ans alors que les deux étaient membres des Panthers de la Caroline. Stewart, qui a pris sa retraite de la NFL en 2019, pensait que Newton allait être avec les Panthers pour toute sa carrière, alors quand il a appris que l’équipe l’avait libéré, il a été très surpris. PopCutlure.com s’est récemment entretenu avec Stewart, qui a révélé pourquoi il n’était pas satisfait de la décision des Panthers.

“En fin de compte, lorsque vous apprenez la fin d’un mandat comme celui de Cam Newton, ce sera toujours une surprise, que vous le saviez ou non”, a déclaré Stewart dans notre série PopCulture @ Home . “Tout le monde va être choqué. J’étais définitivement un de ces gars qui n’était pas fan de la décision. Je crois en Cam. Je crois en sa capacité et je sais qu’il est capable de faire comme je pense que beaucoup de gens. . Émotions mises à part, nous savons que Cam est un excellent quart-arrière. Voir quelqu’un comme ça quitter les Panthers de la Caroline, c’est déchirant. “

Newton a eu une solide carrière avec les Panthers. Il a été nommé recrue offensive de l’année en 2011 et a remporté le prix MVP en 2015, la même année où il a mené l’équipe au Super Bowl. Newton a été sélectionné pour le Pro Bowl en 2015 – tout comme Stewart, qui a couru pour 989 verges et six touchés. Newton a pu quitter les Panthers en signant un contrat d’un an avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en remplacement de Tom Brady, qui fait maintenant partie des Buccaneers de Tampa Bay. Stewart espère que Newton aura une grande année pour Bill Belichick et sa compagnie.

“J’ai tiré pour lui pendant toute l’intersaison”, a déclaré Stewart. “New England Patriots était clairement l’un de ces endroits où l’on espère qu’il atterrira avec le départ de Tom Brady. C’est une belle opportunité pour lui, une belle opportunité pour leur organisation, ils ont de la chance de l’avoir.”

Newton et Stewart sont sans doute deux des meilleurs joueurs de l’histoire des Panthers. Newton est le meilleur passeur de tous les temps des Panthers (29041 verges), et Stewart est le meilleur porteur de tous les temps de l’équipe (7 318 verges). Stewart détient également le record d’équipe pour les verges au sol lors d’une saison recrue (836) et les touchés au sol en séries éliminatoires (5). Newton et Stewart sont n ° 1 et n ° 2 sur la liste des touchés de course de tous les temps de l’équipe. Newton a enregistré 58 touchés au sol tandis que Stewart en a affiché 51.