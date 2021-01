J

Onny Bairstow n’a pas disputé de test en 2020, mais est convaincu que la tournée anglaise au Sri Lanka ce mois-ci peut être le tremplin pour une seconde venue sous la forme la plus longue. Il cherche à revenir régulièrement dans les rangs en 2021, qui s’annonce comme une année épique commençant en Asie et se terminant en Australie et au-delà, estimant qu’il lui reste «beaucoup de points dans le réservoir».

Avec Rory Burns, Ben Stokes et Ollie Pope – tous les piliers de 2020 – tous disparus pour diverses raisons, il est facile de voir pourquoi l’Angleterre voulait que Bairstow revienne sur le côté au Sri Lanka.

Il est un vétéran de 70 tests. Il a testé des siècles en Angleterre, en Asie, en Afrique et en Australasie. Il a en moyenne 102 contre le Sri Lanka, plus que tout autre adversaire. Il a en moyenne 44 ans dans le sous-continent, où sa position au bâton est assez flexible. Il a marqué un siècle de No3 lors de sa dernière apparition au Sri Lanka, et il semble prêt à battre à nouveau.

C’est un excellent joueur de spin et jusqu’à ce que l’Angleterre se rende en Inde, les balles sont plus susceptibles de tourner que de se balancer ou de coudre, ce qui lui a causé des problèmes en 2019.

«J’ai vraiment hâte d’y être», a-t-il déclaré. «C’est une opportunité et quelque chose qui me passionne. C’est comme ça que je vois les choses. J’ai beaucoup joué au cricket maintenant et bien sûr, je veux revenir du côté des tests. Il y a beaucoup de cricket à venir.

«La dernière fois que j’ai joué au Sri Lanka, j’ai eu cent frappeurs à trois. Je pense que j’ai battu plusieurs fois à trois et généralement bien fait là-bas. Si tel est le cas, amenez-le. C’est le moment idéal pour jouer au cricket, bien que nous n’ayons pas de fans, nous sommes très chanceux de faire ce que nous faisons. Ouais, aller là-bas et battre à trois ans sera génial.

Bairstow admet qu’il n’a pas été facile de trouver du cricket à balle rouge au cours de son année hors du côté. Il a travaillé dur avec Graham Thorpe sur sa technique lors de la tournée en Afrique du Sud l’année dernière. Il a fait partie du camp d’Angleterre au début de l’été, puis a disputé deux matchs pour le Yorkshire dans le cadre du Bob Willis Trophy. Sinon, c’était un régime de cricket à boule blanche. Il souligne, cependant, qu’au moins il a un volume substantiel de cricket à son actif.

«Avec tout ce qui se passe, cela a été délicat», dit-il. «Il y a eu beaucoup de bulles différentes, surtout tout au long de l’été, et il n’y a pas eu de test depuis août. Personne n’a vraiment joué au cricket à boule rouge depuis lors. J’ai pu faire du travail avant l’été lorsque nous sommes allés au Rose Bowl pour faire le camp de balle rouge. J’ai fait beaucoup de travail là-bas.

«Mais il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de jouer beaucoup de cricket à boule rouge. Les gens peuvent voir cela d’une manière négative: idéalement, vous aimeriez venir derrière plus de cricket à boule rouge, mais je suis sûr que les gars aimeraient sortir du cricket. Cela dépend de la manière dont vous voulez le regarder. J’ai eu la chance de passer du temps au milieu à jouer au cricket – ce qui est une bonne chose en soi – et je regarde les choses de manière positive. Je passe du temps au milieu depuis 3 ou 4 mois.

«Je pense vraiment que mon jeu est au meilleur endroit où il a été. Vous avez vu comment j’ai joué au cricket à balle blanche au cours des trois dernières années et vous aurez vu cela évoluer. Évidemment, il y a eu des périodes où j’ai voulu travailler sur différents morceaux et les gens ont dit que ma technique avait changé. Écoutez, c’est bien: les techniques changent; ils évoluent constamment. Le travail que j’ai mis dans mon jeu et les courses qu’il me reste dans le réservoir au cours des trois, quatre, cinq prochains – quel que soit le nombre d’années – est certainement quelque chose que je pense que je peux être un énorme contributeur au cricket anglais dans l’arène de test.

«Je suis content de ce que je suis dans ma tête. Je suis enthousiasmé par ce qui va arriver avec mes affaires de balle rouge et c’est un bon endroit où être.