aving a passé cinq longues sessions sur le terrain à Galle étouffante alors que le Sri Lanka a accumulé un 381 très solide, l’Angleterre a eu deux heures et demie de bâton pour commencer à construire sa réponse.

Les filateurs anglais, Jack Leach et Dom Bess, avaient joué 64 overs entre eux sans même vraiment avoir l’air de prendre un guichet. Ils n’avaient pas été particulièrement chers, avec leur économie supérieure à trois, mais l’Angleterre avait besoin de leurs couturiers – menés par l’immense Jimmy Anderson, dont les chiffres de six pour 40 étaient ses meilleurs en Asie – pour prendre les 10 guichets. Les 10 guichets tombant à coutures au Sri Lanka ne s’étaient pas produits depuis que l’Angleterre l’avait fait en 2001, avec les guichets partagés par Darren Gough, Andy Caddick et Craig White.

Eh bien, il n’a fallu que 19 balles à Lasith Embuldeniya, le grand spinner du bras gauche du Sri Lanka pour ramasser deux guichets. Il avait renvoyé les ouvrants de l’Angleterre six fois en six manches pour six scores à un chiffre, ces six renvois provenant de 55 balles pour un coût de seulement huit points.

Même alors, les rendements de Dom Sibley (4, 2, 0) et Zak Crawley (9, 8, 5) diminuaient. Leurs licenciements n’ont pas non plus été de type cohérent. Sibley restait à plat ventre alors qu’il n’avait pas besoin de l’être, et a pris une critique avec lui. Crawley a été au carré un peu et pris au piège. Rory Burns est de retour pour la tournée en Inde et viendra sûrement; il se sent de plus en plus obligé de remplacer Sibley.

Le Sri Lanka avait fait un énorme pas en avant dans un match qui avait été serré tout au long des premières manches. Le terrain n’avait plus l’air aussi plat. La balle tournait d’une manière qu’elle n’avait tout simplement pas pour les fileurs anglais.

L’Angleterre était reconnaissante pour ses deux batteurs seniors, Joe Root et Jonny Bairstow, qui se sont réunis pour commencer la reconstruction dans des circonstances difficiles à cinq pour deux. Ils ont mis 114 dans le test d’ouverture, avec Root en tête. Par souches cette fois, le stand était de 93, et 67 d’entre eux étaient de Root, à partir de seulement 77 balles.

C’était typique de la paire du Yorkshire, qui a joué ensemble pendant si longtemps, avec de fortes limites de course et de détente. Ils ont balayé beaucoup quand les off-spinners ont renversé le guichet et, quand ils ont fait le tour, Bairstow a fait un bond en avant pour quatre autres. Au cours de la prise de 14 à un Embuldeniya – avec des frontières balayées, inversées et coupées – Root a dépassé Geoffrey Boycott pour se classer sixième sur la liste des meilleurs buteurs de test en Angleterre. Bairstow, qui a survécu à un examen serré de la part de Perera, était très heureux de s’installer dans son sillage.

Anderson a pris trois des quatre guichets de l’Angleterre le jour de l’ouverture, et trois autres samedi, sur un terrain aussi inanimé qu’un couturier pourrait espérer trouver. Il a maintenu son économie de type Scrooge, enregistrant des chiffres définitifs de 29-13-40-6. C’était son deuxième transport de cinq guichets en Asie – l’autre est également venu à Galle, il y a neuf ans. Il a maintenant 66 guichets en Asie pour une moyenne de 29 et une économie de 2,6. C’est vraiment une merveille.

De plus, Anderson a ramassé les gros guichets alors que l’Angleterre tenait le Sri Lanka en laisse. Dans la deuxième partie de la journée, il a attrapé le centurion Angelo Mathews avec un léger pic sur DRS (avec la critique venant autant pour lbw que pris derrière). Mark Wood a fait surprendre le débutant Ramesh Mendis avec brio par le plongeur Jos Buttler sur le côté des jambes quelques overs plus tard, et l’Angleterre était juste au sommet.

Mais Niroshan Dickwella a contre-attaqué avec Dilruwan Perera et au déjeuner, l’Angleterre avait besoin d’Anderson de retour dans l’attaque. Il a dûment livré le guichet de Dickwella, qui s’est trompé au milieu de huit ans d’un jeune siècle, puis Suranga Lakmal, pris au gully dans le même, 200e guichet d’Anderson loin de chez lui. Dickwella avait été une petite manche étincelante.

Quand Anderson est parti, Perera a réussi à en bousculer 39 autres avec seulement Embuldeniya – qui a été bien rattrapé au premier coup par Root off Wood – le dernier homme Asitha Fernando pour la compagnie. Perera a été le 10e guichet à tomber, pris au large de Sam Curran pour un 67 très entreprenant.

Les joueurs seniors de l’Angleterre avaient maintenu l’Angleterre dans le match avec le ballon, et il en irait de même avec la batte.