Après l’annulation de leur échauffement contre les Barbarians dimanche, ce sera le premier match de l’Angleterre depuis que le pays est entré en lock-out en mars, et l’équipe de Jones montre sept changements de personnel après la victoire 33-30 contre le Pays de Galles.

L’Angleterre se rendra à Rome jeudi avec le titre en tête. Ils sont sur 13 points, un derrière l’Irlande dans le tableau, ils doivent donc gagner avec un point bonus de quatre essais pour garder leurs espoirs de titre en vie.

La France pourrait également encore battre l’Angleterre, car elle est à égalité de points et à peine deux moins bien loties en termes de différence de points.

Sept joueurs qui ont commencé le match du Pays de Galles sont indisponibles, six d’entre eux étant blessés et George Kruis déménageant au Japon. De plus, le couple d’Exeter Jack Nowell et Luke Cowan-Dickie sont sortis, mais les frères Vunipola (Mako et Billy) reviennent tous les deux.

Hill, un élément crucial de l’équipe d’Exeter qui a remporté le doublé en Premiership et en Europe, arrive pour Kruis en tant que seul des neuf joueurs non plafonnés de l’équipe anglaise pour les tests d’automne à avoir pris le départ du match d’ouverture.

«Jonny est un grand, grand gars qui frappe fort et porte fort, a déclaré l’entraîneur-chef Jones. “C’est un joueur sans fioritures dans le moule de George Kruis.”

Il y a trois autres joueurs qui pourraient faire leurs débuts depuis le banc: le talonneur de Bath Tom Dunn, le centre de Worcester Ollie Lawrence et l’ailier de Gloucester Ollie Thorley. Il n’y aura pas de débuts cette semaine pour le flanker star des Wasps Jack Willis ou les arrières passionnants Jacob Umaga ou Max Malins.

Jones a choisi de choisir cinq attaquants et trois arrières sur un banc qui semble bien placé pour chasser les points. Jones, cependant, insiste sur le fait que l’Angleterre ne souhaite que gagner le match, pas la course au titre.

Ben Youngs reçoit sa 100e sélection en demi de mêlée – devenant seulement le deuxième joueur anglais après Jason Leonard à atteindre cette marque – et, avec Willi Heinz blessé, Dan Robson de Wasps est sur le banc et en ligne pour sa première apparition aux tests depuis mars. 2019.

(Centurion: Ben Youngs égalera Jason Leonard ce week-end avec sa 100e sélection internationale / .)

“Je ne peux parler qu’avec une grande admiration pour Benny”, a déclaré Jones. “À son meilleur, il est proche du meilleur demi-arrière du monde, il a un excellent jeu de course, un bon jeu de coups de pied et est un personnage important et contagieux dans notre équipe.”

Hooker Jamie George atteint également une étape importante, faisant sa 50e apparition.

George est rejoint au premier rang par Mako Vunipola et Kyle Sinckler, tandis que Hill est aux côtés de Maro Itoje à l’écluse. Charlie Ewels est sur le banc, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place dans le 23 pour Joe Launchbury.

Dans le dos, Owen Farrell passe au demi-mouche, à l’intérieur d’une combinaison centrale de Henry Slade et Jonathan Joseph. George Furbank est rappelé à l’arrière après un début fragile de sa carrière internationale plus tôt dans la campagne.

Billy Vunipola revient après une blessure, réunissant la rangée arrière de l’Angleterre de la Coupe du monde de l’année dernière, avec Tom Curry de retour sur le flanc aveugle et Sam Underhill en ouverture.

(Eddie Jones est confiant dans les préparatifs de l’Angleterre malgré l’annulation de leur match contre les Barbarians / Pool via REUTERS)

La France a fait un changement dans son équipe pour affronter l’Irlande, l’ailier blessé Teddy Thomas étant remplacé par Arthur Vincent.

Gael Fickou se déplace vers l’aile pour accueillir Vincent au centre intérieur. Arthur Retiere entre sur le banc.

Ailleurs, le Pays de Galles affronte l’Écosse, avec Alun Wyn Jones battant le record de Richie McCaw en tant que joueur de test le plus capé avec 149.

Le Pays de Galles a apporté six changements à l’équipe qui a perdu contre la France lors de l’échauffement de samedi, le flanker Shane Lewis-Hughes a fait ses débuts.

