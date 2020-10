Je ne vais pas prétendre que cela a un sens évident, mais le célèbre ancien designer Apple Jony Ive et sa société LoveFrom travailleront bientôt pour Airbnb. Oui, la société qui vous facilite principalement la location de la maison de quelqu’un d’autre a besoin d’aide pour la conception, et elle s’adresse à l’homme le plus connu pour avoir révolutionné la technologie grand public – ainsi que la bague en diamant tout diamant occasionnelle, un Un arbre de Noël qui n’est en fait qu’un arbre et une couverture de magazine sans contenu.

Donc, si vous avez été découragé de louer l’un des hébergements de luxe récemment introduits par Airbnb à des prix exorbitants parce qu’ils ont trop de meubles, c’est peut-être juste le billet? Mec aime le minimalisme.

Une «relation pluriannuelle»

Airbnb qualifie cet accord de «collaboration spéciale» ainsi que de «relation pluriannuelle pour concevoir la prochaine génération de produits et services Airbnb», et que Ive aidera également à développer l’équipe de conception interne d’Airbnb – qui a apparemment subi des troubles . The Information rapporte que trois designers seniors ont récemment quitté l’équipe et que le chef du design Alex Schleifer a été transféré à un poste à temps partiel.

Ive et le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, sont apparemment amis depuis des années, Ive allant jusqu’à rédiger un mini-profil 2015 du chef d’Airbnb pour Time Magazine, faisant l’éloge de la conception du site Web de la société.

Peut-être pourra-t-il réparer le logo malheureusement en forme de l’entreprise.

Au fait, Ive compte toujours Apple comme client, même s’il est parti en novembre dernier. Nous avons eu quelques réflexions à l’époque: