Le danseur universitaire Jordan Banjo a déclaré qu’il était «heureux» La routine de danse britannique Got Talent de Diversity inspirée par le mouvement Black Lives Matter «a lancé une grande, grande conversation.

La star, 27 ans, et son groupe de danse ont présenté un segment du spectacle de talents ITV en septembre. Une partie de celui-ci a été inspirée par la mort de George Floyd et Breonna Taylor aux États-Unis et par les manifestations qui ont suivi Black Lives Matter à travers le monde.

À l’époque, ITV a fait l’éloge de la performance «authentique et sincère» et a sorti une page de publicité dans les journaux pour soutenir la diversité.

L’Ofcom a déclaré qu’il n’enquêterait pas sur la routine, affirmant qu’il ne considérait pas la performance comme raciste.

Les goûts du prince Harry et de Lewis Hamilton ont également soutenu la routine et le groupe pour leur performance.

S’adressant au Standard, Banjo – qui, avec les autres membres de Diversity a remporté BGT en 2009 – a déclaré qu’il était heureux que l’article ait entamé une conversation.

(

Banjo et son collègue danseur de diversité Perri Kiely

/ BACARDÍ®

Il a déclaré: «Je sais que vous ne pouvez rien faire à la télévision sans avoir une réaction – mais comme cela a continué, cela a duré des semaines et des semaines. Au départ, les voix négatives sont toujours les plus fortes de la pièce. Mais une fois que ça s’est éteint, nous avons eu des gens influents et incroyables [back it] – Prince Harry, Lewis Hamilton, nous en avons tiré des choses vraiment positives.

«Dans la vraie vie, personne n’est venu vers moi et n’a rien dit. Tout était en ligne. Je n’aurais pas commencé [If people had approached], J’aurais expliqué mon point.

Il a ajouté: «J’étais simplement heureux que nous ayons lancé une grande et grande conversation, qui, espérons-le, a permis aux gens d’être dans un bien meilleur endroit. C’était une œuvre d’art, pour nous. Cela a été fait d’une manière que nous savons comment. C’est étrange à quel point les gens parlent de 45 secondes d’une routine de 3 minutes.

(

Diversité sur scène

/ Archives PA / Images PA

Banjo s’exprimait dans le cadre de son partenariat avec la marque de rhum Bacardi, qui encourage les Londoniens à soumettre une vidéo d’eux-mêmes en train de danser pour être inclus dans un nouveau clip vidéo pour un remake du morceau Conga Feat. Toi.

Banjo et d’autres membres de la diversité organisent une série de cours de danse virtuels avec le studio de fitness londonien FRAME afin que les danseurs puissent apprendre quelques mouvements.

Parlant du projet, Banjo a déclaré: «Cette année n’a pas été la meilleure année. La pandémie a été dure pour tout le monde. Mais tout le monde s’amuse à danser, non? Peu importe si vous êtes un danseur méchant ou si vous n’avez même jamais fait les deux pas. Vous ne pouvez pas battre un bon boogie pour vous amuser.

Les cours ont lieu ce soir (9 décembre) et le 11 décembre à partir de 18h. Les billets sont disponibles sur moveyourframe.com au prix de 7 £ chacun.

La vidéo fera ses débuts dans la perspective des Grammys en janvier 2021. Plus d’informations sont disponibles via la page Instagram @bacardi_uk.