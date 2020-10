Jordan Fisher est actuellement l’un des acteurs, producteurs et créateurs de contenu les plus talentueux d’Hollywood. Mais il est également très familier avec le monde de la technologie. La star aux multiples talents s’est associée à Verizon pour briser le langage et l’enthousiasme entourant Verizon 5G Ultra Wideband et a donné à PopCulture.com un petit aperçu de la façon dont il va le rendre facile à comprendre pour les consommateurs. Dans une interview exclusive pour notre série, PopCulture @ Home, Fisher a détaillé ce que lui et Verizon réservent aux fans et pourquoi ce partenariat était si important pour lui.

“Je suis vraiment excité”, a déclaré Fisher avant de décomposer ce qu’il recherche dans les partenariats professionnels. “Je pense qu’en tant que créateur de contenu, en tant que producteur, en tant qu’acteur, en tant qu’artiste, toute personne qui recherche des partenariats et des collaborations ou vice versa, quelle que soit l’entreprise, pourrait vous contacter, vous et votre équipe, ce que vous voulez généralement regarder car – pour l’essentiel – est l’authenticité dans ces relations. L’authenticité dans ces partenariats et c’est franchement tout ce pour quoi j’ai le temps. Vous faites les petites choses banales de temps en temps pour le chèque de paie ou autre, mais ce que je veux vraiment sont des relations et des partenariats qui ont du sens pour que je puisse réellement être vraiment enthousiasmé à ce sujet et en parler à ce titre comme nous le sommes actuellement.

Nous nous sommes associés à @JordanFisher pour expliquer ce qu’est la 5G Ultra Wideband et comment elle pourrait potentiellement avoir un impact sur de nombreuses facettes de votre vie. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur notre ami Jordan! # 5GBuiltRight https://t.co/PbteA0JigJ pic.twitter.com/wIV4qqBzmd – Verizon (@Verizon) 5 octobre 2020

Étant quelqu’un qui est dans «l’espace du jeu» comme l’a dit Fisher, il comprend ce monde mieux que certains. Il est également passionné par la technologie – quelque chose que plusieurs d’entre nous ont du mal à comprendre, en particulier en ce qui concerne la 5G. Cependant, la 5G transformera la façon dont les consommateurs vivent les événements – nous avons tous été frustrés lors d’un match ou d’un concert en direct lorsque notre image ou vidéo ne sera pas publiée assez rapidement ou que la vidéo que nous essayons de visionner ne se chargera pas. Verizon 5G Ultra Wideband va changer cela.

Comme beaucoup, tous les détails après les mots «5G» ne signifient rien, mais pas pour Fisher. «Nous aimerions être dans un espace où nous pouvons lever la main et sortir la projection, et nous pouvons voir quelqu’un que nous aimons et avoir une conversation comme celle-là. Il y a tout ce truc de film, mais comment y parvenir exige les petits pas, et Verizon fait un très grand pas en avant en ce qui concerne l’accessibilité et la vitesse. “

Il a poursuivi: “Donc, ce que nous avons fait, c’est que nous avons pris la notion de 5G; Qu’est-ce que la 5G? […] En ce qui concerne la technologie, beaucoup de gens en ont juste peur et ils se disent: “ Je ne sais pas ce que signifient ces mots ” […] Nous nous sommes donc réunis et avons créé une poignée de vidéos différentes qui expliquent en termes simples, de quoi il s’agit. “

Pour plus d’informations sur Verizon 5G Ultra Wideband et le partenariat de Fisher avec l’entreprise, cliquez ici. Pour en savoir plus sur Fisher et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.