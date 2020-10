Bien que la pandémie n’ait pas été gentille avec tous les couples, certains prennent ce temps pour en profiter en ce qui concerne leur relation. Jordan Fisher et sa fiancée Ellie Woods n’ont pas eu la tâche facile de reporter leur mariage, mais la douce paire a choisi de regarder les aspects positifs. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Fisher a admis que la pandémie avait en fait rapproché le couple et qu’ils prévoyaient toujours de se marier le plus tôt possible.

“Non, nous ne le sommes pas, nous sommes juste au-dessus”, a déclaré Fisher lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient excités d’avoir à repousser tous leurs plans, notant qu’ils étaient juste “prêts à se marier. Les deux étaient censés dire «oui» en juillet à Hawaï, mais en raison du climat actuel avec le coronavirus toujours en jeu, et juillet étant l’un des mois encore considérés comme une pandémie, les deux ont repoussé leur journée spéciale.

«On va toujours avoir ça. […] Nous aurons un grand banquet, peut-être à l’endroit où nous allions nous marier, juste à côté du complexe où tout le monde séjourne. C’est comme, c’est l’un de ceux qui vont juste se transformer en autre chose et nous nous marions en novembre, et nous ne faisons que nous marier. Alors, à quel point pouvons-nous être efficaces de cette manière? Et la pandémie n’a fait que nous rapprocher parce que nous sommes ensemble toute la journée, tous les jours maintenant. “

Fisher a expliqué en détail comment le couple s’était tellement habitué à ce qu’il soit parti, et il dit qu’il a toujours manqué à la maison les années précédentes, mais maintenant, ils ont passé tellement de temps ensemble alors qu’il pouvait passer du temps à la maison. Alors que Fisher aime chaque seconde qu’il peut chez lui à Los Angeles, il est prêt et impatient de voir les choses recommencer dans le monde du divertissement et de la production. “[…] En ce moment, je suis ravi du semblant de normalité que nous ressentons avec les productions qui commencent à se remettre en ordre et les gens repartent et filment à nouveau. Ce sera très différent, et l’ambiance est très, elle est un peu modifiée juste avec les masques et les masques faciaux et les tests constants de COVID et ceci et cela [and] L’autre. Mais c’est bien d’avoir un semblant de normalité. “

Dans l’intervalle, Fisher a continué à rester occupé. Récemment, il s’est associé à Verizon pour aider à briser le langage et l’enthousiasme entourant Verizon 5G Ultra Wideband afin de permettre aux consommateurs qui sont confus sur le sujet de mieux comprendre. “Donc ce que nous avons fait, c’est que nous avons pris la notion de 5G; qu’est-ce que la 5g? […] En ce qui concerne la technologie, beaucoup de gens en ont juste peur, et ils se disent: “ Je ne sais pas ce que signifient ces mots ” […] Nous nous sommes donc réunis et avons créé une poignée de vidéos différentes qui expliquent en termes simples ce que c’est. “

Non seulement la 5G va révolutionner la façon dont nous connaissons le service aujourd’hui, mais elle permettra aux joueurs – comme Fisher – de jouer en déplacement, avec un tas d’autres choses. Pour en savoir plus sur Jordan Fisher et vos autres célébrités préférées, assurez-vous de le garder sous clé sur PopCulture.com.