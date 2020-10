Une fois que vous y êtes, vous y êtes! L’ancien candidat de Dancing with the Stars, Jordan Fisher, qui a participé à la saison 25 en 2017, jaillit de sa famille DWTS, révélant que «lorsque vous faites partie de la famille, vous faites partie d’une famille». Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Fisher dit que bien qu’il ait été un peu occupé ces derniers temps et qu’il n’ait pas eu le temps de rattraper son retard sur la saison en cours, il est toujours très impliqué avec les danseurs, mettant en évidence son ami Britt Stewart – la première danseuse professionnelle noire du concours de danse ABC.

«C’est ce que je fais généralement», a avoué Fisher lors de notre série PopCulture @ Home sur le fait de regarder le concours de danse. «Lorsque vous faites partie de la famille Dancing with the Stars, vous faites partie d’une famille. Et je veux dire, cela. Il y a des fils de groupe et des fils de texte, des annonces de grossesse et des sessions FaceTime, des soirées cinéma et des soirées jeux.

Il a poursuivi: “Et quand la saison se poursuivra, nous aimerons tous faire des liens, même si je ne suis pas un concurrent cette saison-là, c’est toujours mon équipe. C’est toujours ma famille, tous les danseurs.” Il a noté que les anciens deviennent généralement des «mentors» pour ceux qui dansent actuellement pendant une saison. “Nous pouvons parler avec eux et leur donner des conseils et des petites friandises et ce genre de choses.” Pré-coronavirus, Fisher dit que les danseurs et les anciens se réunissent généralement de temps en temps pour aller voir un film ensemble ou aller au bowling, mais cette année a été difficile à faire.

Cette saison, il y a eu quelques changements. Tyra Banks est intervenu en tant qu’hôte pour remplacer les vétérans de 15 ans Tom Bergeron et Erin Andrews. Alors que les fans ont été choqués d’entendre cette nouvelle au début, les téléspectateurs, les juges et les danseurs ont tous gentiment pris la décision de Banks. La juge de longue date Carrie Ann Inaba a même déclaré à PopCulture.com que Banks “apportait beaucoup d’énergie et apportait un nouveau niveau. de piquant que nous n’avions pas. ” Cependant, ce n’est qu’un des nombreux nouveaux éléments de DWTS. Quelque chose que les fans ont été ravis de voir était une professionnelle de la danse noire. Bien que cela se sente attendu depuis longtemps, Fisher a exprimé son enthousiasme pour son ami de longue date, Britt Stewart, qui est intervenu pour être le premier.

“J’ai quelques amis qui ont été évincés de la troupe et je suis super excité par [it]. Britt Stewart, première pro noire de l’émission, une première pro noire noire de l’émission est une […] Elle a travaillé si dur. Elle est incroyable et nous sommes amis depuis longtemps. Nous avons fait Teen Beach Movie sur la chaîne Disney ensemble comme il y a huit ans, il y a neuf ans, même si il y a longtemps, »rit Fisher à l’époque.

Bien qu’il n’ait pas pu regarder tous les épisodes, il a admis qu’il suivait des clips ici et là. En attendant, il reste occupé sur un nouveau projet, y compris son récent partenariat avec Verizon pour mieux expliquer la 5G aux fans et aux utilisateurs. Pour en savoir plus sur Jordan Fisher et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.