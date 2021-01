Henderson a rejoint Liverpool en provenance de Sunderland en 2011 et a été fortement critiqué au début de sa carrière à Anfield. Cependant, le milieu de terrain n’a cessé de se renforcer dans le Merseyside, devenant capitaine de l’équipe de Jurgen Klopp et les menant à la fois à la gloire de la Premier League et de la Ligue des champions.

Henderson aurait pu déménager à Old Trafford pendant et Sunderland si Ferguson n’avait pas écouté les conseils de son équipe médicale, qui a averti le patron de l’époque de United que son style de course pouvait entraîner des problèmes potentiels.

Ferguson est apparu vendredi sur le panneau “ A Team Talk With Legends ” au profit de Sports United Against Dementia et de l’association caritative In The Game de la League Managers Association, aux côtés du patron de l’Angleterre Gareth Southgate, de Klopp et de l’ancien manager des Reds, Sir Kenny Dalglish.

Ferguson a expliqué: “Nous étions prêts à faire une offre pour Jordan Henderson à Sunderland. J’ai parlé à Steve Bruce et il a adoré le gars.

«Et puis notre service médical a dit qu’ils n’étaient pas satisfaits de son style de course – il pourrait être du genre à avoir des blessures.

“Je dois dire que c’était une de mes tâches de gestion pour m’assurer que le joueur soit toujours disponible. Si vous signez un joueur et qu’il n’est pas disponible pour vous, c’est une perte de temps, c’est donc ce que je dois faire valoir. Jordan.

“Nous l’aimions en tant que joueur et il a prouvé que maintenant, il a été fantastique et toutes les histoires que l’on me raconte me disent que j’ai raté une très bonne personne.”

Dalglish, lors de son deuxième passage à Liverpool, a amené Henderson au club en 2011 et a révélé les conseils clés qu’il avait donnés au milieu de terrain au début de son séjour à Merseyside.

“Son service à Liverpool a été phénoménal”, a insisté le joueur de 69 ans. «C’était un bébé quand il est venu, il n’avait que 19 ans. J’ai cherché des joueurs et je suis allé voir Blackburn vs Sunderland et j’aimerais rester à la maison!

“Il n’y avait qu’une seule personne sur le terrain qui cherchait à faire une passe et qui a fait une passe et a été réfléchie et décisive. En rentrant chez moi, j’ai dit à Steve Clarke qu’il était le seul que nous prendrions de là.

«Nous avons mis les roues en mouvement et il est entré et au départ il était très exigeant envers lui-même.

«Il agiterait les bras s’il égarait une passe et je lui disais ‘ne fais pas ça, si tu fais ça, tout le monde sait que tu as fait une erreur’. Ce pourrait être une erreur mais ne leur dis pas et prends contrôle de vous-même et jouez.

“Nous lui avons dit qu’il pouvait jouer et il l’a fait, et au fait, quelle personne exceptionnelle il est ainsi qu’un footballeur.”

“Dès qu’il a été annoncé que nous avions des problèmes avec Covid, il était tout de suite là pour s’organiser pour mettre de l’argent en faveur, avec les autres joueurs, ceux qui ne sont pas aussi chanceux.”

Rapports supplémentaires par PA.