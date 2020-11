T

il revient de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! a vu la cohorte de stars de cette année affronter des cafards, des grillons, des vers de farine et des asticots.

Le premier épisode de la nouvelle série montrait les insectes qui pleuvaient sur les célébrités alors qu’elles relevaient le défi de sécuriser les repas pour le camp.

Les visages célèbres qui y participent sont Sir Mo Farah, Shane Richie, Vernon Kay, Beverley Callard et Victoria Derbyshire.

Shane Richie a déjà le gif de la série alors qu’il a été éjecté hilarante d’un hamac alors que les stars exploraient le château de Gwrych à Abergele, au nord du Pays de Galles, où la série se déroulera en raison de la pandémie.

Les concurrents ont été placés dans des cages séparées car ils devaient transférer des étoiles d’un côté du groupe à l’autre pendant qu’ils étaient entourés par les insectes.

Ils ont été chargés de passer 10 étoiles d’un côté à l’autre et ont réussi à réussir avec sept d’entre eux.

(

I’m a Celebrity sera filmé au château de Gwrych

/ PA)

Après avoir terminé le premier défi, Derbyshire a déclaré: «Premier essai terminé. Je suis ravi que nous ayons autant d’étoiles et que tout soit fini.

Cependant, la radio DJ Jordan North a décrit la tâche comme «absolument horrible».

L’épisode a également vu le groupe terminer un défi de rappel afin d’obtenir des sacs à dos contenant un kit.

Les stars ont été divisées en deux groupes lors de leur présentation l’une à l’autre – Kay, l’actrice Jessica Plummer, North, l’animatrice de podcast Giovanna Fletcher et Derbyshire ont été emmenées au sommet d’une paroi rocheuse.

(

Ant et Dec reviennent en tant qu’hôtes

/ PA / ITV)

Richie, l’actrice Beverley Callard, la danseuse AJ Pritchard, Sir Mo et la paralympienne Hollie Arnold ont été déposées en bas.

Des célébrités au sommet de la falaise ont ensuite été jumelées à un camarade de camp en bas et ils ont dû travailler ensemble pour descendre la falaise en rappel, le groupe devant récupérer 10 sacs à dos au total.

Les sacs à dos étaient cadenassés sur la falaise, et pour libérer les sacs, les célébrités devaient répondre à des questions numériques sur leurs camarades de camp.

Les questions portaient sur l’âge de Sir Mo quand il a reçu le titre de chevalier et la position de pointe dans le classement de l’album country de Richie.

North était malade avant d’avoir à relever le défi.

«Je ne peux pas croire que j’étais malade, je ne suis ici que depuis cinq minutes et je vomis déjà», dit-il.

Une fois que les célébrités se sont dirigées vers leur camp, qui est cette année basé dans le nord du Pays de Galles plutôt qu’en Australie en raison des restrictions relatives aux coronavirus, Plummer a commencé à s’énerver et a dû être réconforté par le Derbyshire.

Elle a dit: «J’ai dit à ma fille avant de nous quitter que si elle me manque quand elle est à la maison, elle cherche la lune, je peux la regarder et nous pouvons la voir tous les deux.

Plus tard, elle a ajouté: «Nous sommes tous dans la même situation et nous y sommes tous ensemble et c’est l’expérience d’une vie et je veux rendre ma famille fière afin qu’elle ne veuille pas me voir pleurer et bouleversée. . »

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! continue sur ITV.