près un été anglais ardu alimenté de manière transparente dans une campagne IPL, peu de joueurs de cricket sont aussi familiarisés avec la vie dans une bio-bulle que Jos Buttler.

Buttler a connu des bulles sous toutes leurs formes naissantes, de la salle donnant sur le terrain de Southampton et de Manchester à l’accompagnement de sa femme Louise et de sa fille Georgia pendant la durée de son séjour aux Emirats Arabes Unis avec Rajasthan Royals.

Après quelques jours à domicile, Buttler part avec ses coéquipiers anglais pour l’Afrique du Sud lundi soir pour trois T20 et trois ODI au Cap et à Paarl. Ils seront enfermés au Vineyard Hotel au pied de la Montagne de la Table pendant un peu moins d’un mois.

Buttler dit que lui et ses coéquipiers se sont habitués à de telles situations et acceptent que, bien qu’ils ne puissent pas profiter du Cap occidental comme ils l’ont fait lors de voyages précédents, cela vaut la peine de jouer au jeu qu’ils aiment et de fournir aux fans de surveillance. «Une belle évasion».

La clé de la vie de bulle, estime Buttler, est d’être ouvert avec ses coéquipiers.

«Cela peut vous faire sentir claustrophobe et quand vous vous sentez comme ça, c’est agréable de pouvoir exprimer à quelqu’un ce que vous ressentez», dit-il. «Si vous vous sentez sous pression ou si vous ne vous sentez pas tout à fait vous-même, la clé est d’avoir la confiance nécessaire pour vous ouvrir et en parler.

“Nous le traversons tous à des étapes différentes où vous vous sentez un peu nostalgique ou claustrophobe lorsque vous ne pouvez pas sortir et à peu près comme vous le souhaiteriez habituellement, alors nous voulons simplement nous assurer que tout le monde est au courant de cela et d’une chose la BCE est excellent pour s’occuper du bien-être mental des joueurs.

«Ce ne sont que les restrictions à votre liberté. J’ai certainement trouvé qu’il était plus difficile d’échapper au jeu en séjournant dans des hôtels sur le terrain en Angleterre. C’étaient des matchs à haute pression et quand on a beaucoup investi dans le jeu, c’est agréable de s’évader et de se détendre.

“Regarder par la fenêtre tout en restant au sol rend plus difficile la différence entre le jeu et votre temps de relaxation et de récupération. J’ai trouvé plus facile dans l’IPL de rester dans un hôtel loin du sol. Il y avait une séparation claire entre les deux, ce qui est génial.

Avoir sa famille avec lui aux Emirats Arabes Unis a fait toute la différence pour Buttler, le revigorant suffisamment pour qu’il choisisse de ne pas prendre la deuxième moitié de la tournée en Afrique du Sud, comme l’ont fait d’autres formateurs comme Ben Stokes, Sam Curran et Jofra Archer. .

Buttler a bénéficié d’avoir sa famille avec lui lors de son dernier passage IPL qui a eu lieu aux EAU

“Il [having family with you] fait une énorme différence “, ajoute-t-il.” Pendant l’été, nous avons passé du temps loin de notre famille et ce qui était étrange, c’est qu’ils pouvaient être une demi-heure sur la route et que vous ne pouviez pas revenir les voir. C’était donc fantastique de pouvoir emmener ma femme et ma fille à l’IPL. Cela a fait une grande différence pour moi de les avoir individuellement avec moi et de passer tellement de temps ensemble.

«Avoir ma famille avec moi tout le temps à l’IPL a évidemment été un énorme plus pour moi et mon bien-être mental. C’est une tournée relativement courte et j’avais très envie d’aller jouer parce que j’ai vraiment raté une journée de cricket, n’ayant joué que trois matchs je pense depuis la Coupe du monde. [in 2019]. J’ai vraiment hâte de revenir dans cette équipe.