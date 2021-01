José Álvez, père de Zague, a perdu la vie à l’âge de 86 ans | Instagram

Avec un profond regret, comme il l’a décrit lui-même, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mieux connu dans le monde du sport sous le nom de Zague, a révélé que son père était parti à 86 ans. A travers une déclaration sur ses réseaux sociaux, l’ancien footballeur a révélé que José Álves, connu sous le nom de loup solitaire, a perdu la vie.

C’est après 9h00 le 19 janvier que le commentateur sportif a révélé sur Instagram que son père, le Leyanda of America, était parti pour l’au-delà, ceci à travers quelques mots émus.

Au nom de toute ma famille et avec un profond regret, je vous informe que mon père José Alves est décédé aujourd’hui à 86 ans.

Cela peut vous intéresser: «C’était un complot», Zague avoue pourquoi il a perdu Paola Rojas avec sa vidéo

Zague a profité de l’occasion pour mettre en lumière l’homme énorme que José Álves était, son fils l’a décrit comme un homme consciencieux, aimant et toujours prêt à aider. Le célèbre brésilien Il a souligné que son père a toujours donné son cœur à sa famille et à ses amis au Mexique et au Brésil.

Un homme doux, aimant et toujours prêt à aider. Mon père a donné son cœur à sa famille et à des amis du Brésil et du Mexique.

L’ancien attaquant a remercié son père pour tout l’amour donné et pour avoir toujours été ce guide pour lui et toute sa famille. Il a terminé ses paroles par un adieu au célèbre loup solitaire.

Cher père, j’apprécie tout l’amour que tu nous as donné. Nous nous souviendrons toujours de vous comme du grand homme et de la lumière qui ont guidé nos chemins. Merci pour tout père, je t’envoie un bisou au paradis. Au revoir, Lone Wolf, la déclaration s’est terminée.

Son collègue et ami proche Christian Martinoli a rapidement exprimé à Zague vos condoléances pour une perte aussi regrettable; d’autres célébrités et fans n’ont pas manqué l’occasion de lui envoyer un câlin et de dédier des mots émotionnels au footballeur.

Un câlin fort pour vous et le vôtre Zaguito. Repose en paix le grand “Lone Wolf”, a écrit Martinoli.

José Álves était une véritable légende du football mexicain dans les années soixante, il a donné son cœur au Club América, qui n’a pas tardé à réagir à son départ.

Le Club América pleure la mort sensible de M. José «Lone Wolf» Álves Zague, footballeur historique pour nos aigles, meilleur buteur étranger de l’équipe et champion de la ligue et de la coupe dans les années 1960. Nous exprimons nos plus sincères condoléances et nous nous associons à la douleur qui accable notre ami Luis Roberto Álves «Zaguinho», sa famille, ses coéquipiers et le football en général. RIP, a exprimé le club sur ses réseaux sociaux.

Le père de Zague était un grand des football. José Alves est né le 19 août 1934 au Brésil. Dans son pays natal, il faisait partie d’équipes telles que Botafogo, Corinthians et Santos, où il partageait le terrain avec le roi Pelé lui-même.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Álves, mieux connu sous le nom de Lone Wolf, connut également le succès au Mexique, ceci lorsqu’il rejoignit les rangs d’América en 1961. Le talent du Lone Wolf l’a conduit à être un gagnant avec l’équipe dans deux tournois de coupe en 1962 et 1963; en plus de cela dans la Ligue, il a été couronné dans la campagne 1965-1966. On se souvient beaucoup de José Álves pour avoir été un grand buteur.

Jusqu’à présent, Zague n’a pas reparlé des événements, mais les signes d’affection et de soutien continuent d’émerger sur les réseaux sociaux. RIP José Álves, Lone Wolf.