Le groupe musical populaire Patrulla 81 a rapporté que son chef, José Ángel Medina, avait malheureusement perdu la vie à cause de C0VID 19.

Dans la déclaration, les mots suivants pourraient être lus:

«C’est avec un profond regret que nous communiquons la délicate gratification de M. José Angel Medina. Père, ami, partenaire et leader du groupe Patrulla 81 », a annoncé Patrulla 81 sur son compte Facebook officiel.

Selon les informations fournies par le groupe, Medina a eu des problèmes pour entrer dans un hôpital privé le 30 octobre à Delicias, Chihuahua, en raison du saturation de l’hôpital, pour lequel il a été admis à l’hôpital 11 de l’IMSS de la même entité.

Cependant, la famille a demandé un soutien sur les réseaux sociaux puisque le chanteur n’avait pas de sécurité sociale, mais au final il a été traité et a été déclaré stable, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit intubé, mais avec la nécessité d’utiliser un masque à oxygène.

C’est ainsi que Medina a passé plusieurs jours à lutter contre la maladie, une bataille qu’il a finalement perdue et qui est aujourd’hui une triste nouvelle pour les médias de divertissement, la famille et les connaissances.

Même le gouverneur de Durango, José Rosas Aispuro, a déploré la mort de l’artiste et a adressé ses condoléances à sa famille en disant:

“C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la nouvelle du départ de José Ángel Medina Soto, un éminent compositeur et chanteur de Durango, fondateur de @ patrol81music. Mes condoléances à sa famille et à ses partisans, qui feront vivre pour toujours son héritage musical. paix », a déclaré Aispuro sur Twitter à propos de la perte de ce grand créateur de divertissement musical.

Pour en savoir un peu plus sur sa vie il est important de connaître l’histoire de son groupe, Patrulla 81 est originaire de l’état de Durango. José Ángel Medina a été chargé de former le groupe en 1981, faisant de lui son fondateur officiel.

En 2004, le groupe a sorti How I Could Enamorarme de Ti, un tube aux États-Unis et au Mexique. En décembre 2007, le groupe sort un nouvel album, A Mi Ley, avec le single “Te Quiero Mucho”. Quiéreme Más de Patrulla 81 a atteint la première place du classement Billboard Top Latin Albums en mars 2009.

À la fin de 2009, le groupe a sorti Sin Ti No Vive, qui a fait ses débuts sur la liste régionale mexicaine de Billboard au n ° 1.

Leur discographie est assez étendue, ils ont travaillé dur pour créer plus de 25 albums et plusieurs d’entre eux ont été créés la même année qu’un autre:

2004: Comment je pourrais tomber amoureux de toi 2004: Je suis de Durango: Ses débuts Vol.1 2004: En direct de Dallas, Texas 2005: Duranguense Soy 100% 2005: You Are Divine 2006: How You Miss Me And Many More Succès 2006: Strange Land 2006: 20 Reales Superexitos 2006: The Best Of The Collection 2006: The Super Successes Crazy Clown 2007: Tu / Yo 2007: A Mi Ley 2007: En Concert 2008: Corrido Duranguenses 2008: The Story 2009: Love Me More 2009: Without You Non Vivo 2009: Seria Diamanta: 30 Super Hits 2009: His Best Hits 2009: Private Collection: The 20 Exclusives 2010: I Beg You Forgiveness 2011: Como El Fenix ​​2012: It Supposes 2012: Icônes: 25 hits 2013 (avril): Live 2013 (Octobre): Je veux en savoir plus sur toi 2014: My Love Patrol 81

Pour cette raison et plus encore, c’est qu’aujourd’hui son départ laisse un trou dans la région mexicaine, après avoir perdu un représentant aussi grand que José Ángel Medina, repose en paix.