Dans la vidéo la plus récente sur sa chaîne YouTube, le fils d’Eugenio Derbez et Victoria Ruffo a expliqué que sa récente absence des réseaux sociaux était due au fait qu’il se remettait de la maladie. Il a expliqué que dès le début de la pandémie, il a pris toutes les précautions possibles et Televisa a pris la décision de suspendre les enregistrements de la série Renta Congelada, à laquelle il participe.

Cependant, des mois plus tard, ils sont retournés aux forums d’enregistrement, où les mesures de sécurité étaient strictes. Pendant tout ce temps, José Eduardo a été soumis à des tests pour écarter les infections et une fois les enregistrements terminés, il est retourné à l’abri chez lui.

«J’ai recommencé à prendre soin de moi, à ne pas sortir, à ne voir personne, à être enfermé dans ma maison. Pour la même raison que je fume, j’ai beaucoup apporté cette peur de contracter le COVID et de tomber malade, de devenir sérieux », a-t-il déclaré dans la vidéo, où il a également déclaré que lorsqu’il regardait les informations toute la journée, il se sentait un peu suggestif.

Au milieu de cet enfermement, il a reçu une offre d’emploi en dehors du Mexique, où il a continué à prendre soin de lui-même.

«Cependant, sur le chemin du retour à l’aéroport – je prenais encore beaucoup de précautions – j’ai demandé quelque chose à manger, et dès mon retour, je suis retourné à Mexico un jeudi … Dimanche soir, j’ai commencé à me sentir mal. J’ai commencé avec un mal de tête sévère, je l’ai ignoré, mais lundi je me suis réveillé avec une température très élevée, des étourdissements, une très forte douleur corporelle, je ne pouvais même pas tenir le téléphone portable parce que mes articulations me faisaient très mal, mes pieds, mes mains, beaucoup, le mal de tête a continué, je transpirais beaucoup, ma gorge me faisait mal », explique-t-il à propos de ses symptômes.

Donc, après avoir passé une mauvaise nuit, le lendemain, il a appelé un laboratoire pour se faire tester, ce qui a été effectué mercredi.

José Eduardo était inquiet et a demandé au spécialiste qui a effectué le test “Comment savoir si je vais tomber malade, si je vais mourir ou non?”

Mais ils ont expliqué que chaque personne avait des symptômes différents, alors José Eduardo a souligné qu’il s’agissait d’une «explosion».