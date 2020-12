Après quelques mois de cette rupture amoureuse, José Eduardo est fier du grand apprentissage que sa relation passée lui a laissé, et de la plaisante expérience d’avoir partagé sa vie avec une femme pour laquelle il ne ressent que de l’affection et du respect.

José Eduardo Derbez et Bárbara Escalante ont mis fin à leur relation après cinq ans de romance. (Instagram / jose_eduardo92)

«C’est une relation que j’ai toujours défendue, qui est une femme formidable, elle le sera toujours. Au contraire, je ne dirais jamais du mal d’une femme, et moins d’une personne qui m’a fait tant de bonheur pendant six ans. Si ça se terminait, c’était pour quelque chose, je n’ai jamais voulu parler des détails de pourquoi ça se terminait, mais c’était nécessaire, tant qu’elle allait bien et que j’étais bien, c’était important », a-t-il expliqué.

Dans une autre partie de l’interview, José Eduardo a avoué que le détachement est une autre des choses qui lui coûtent le plus à affronter. «Lâcher prise à la fois matérielle et sentimentale me coûte beaucoup de travail. Je suis une personne très attachée aux choses, je suis une personne qui aime, qui tombe amoureuse très facilement, grâce à Dieu et pas tant que ça … Je suis une personne très attachée à tout, ce que c’est de lâcher prise est difficile pour moi, je Je ne sais pas si c’est à cause de mes parents », a-t-il commenté.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de décembre (cliquez sur l’image)