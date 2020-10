José José a vécu des mauvais traitements avec le mari de Sarita Sosa, révéler | Instagram

Un chanteur bien connu tente de déchiffrer le mystère qui a tourné autour du départ du soi-disant “Prince de la chanson, José José dont il révèle maintenant a passé ses dernières années entre la négligence et les mauvais traitements de son gendre Yimmi Ortiz, mari de Sarita Sosa, fille de l’artiste.

Le départ du chanteur José José s’est produit au milieu d’une vive controverse sur ce que furent les dernières années de sa vie, des détails qui pour beaucoup ne sont pas encore clairs, mais après son dernier anniversaire, une personne révèle plus de détails sur les dernières années de l’artiste.

Le chanteur Rey Bárbaro tente de révéler qui est vraiment le mari de Sarita Sosa, fille de la chanteuse et de Sara Salazar, qui s’est marié Yimmi ortiz qui, selon le chanteur, aurait approché la famille du chanteur par commodité, dit-il.

C’était le 28 septembre dernier lorsque José José a dit au revoir à ce monde dans une mer de doutes sur ce qu’étaient vraiment ses derniers instants.

Diverses spéculations ont tourné autour de la vie de famille de l’artiste depuis, des proches en ont donné différentes versions et au milieu du récent anniversaire, des doutes réapparaissent.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Selon le chanteur, il a récemment évoqué la relation qu’avaient Yimmy Ortiz et l’interprète de “Aimer et vouloir”.

Yimmy est venu dans la vie de Sarita à la recherche d’elle comme un pont et son père comme une grue, je vous le garantis », a-t-il déclaré dans une récente interview avec le programme Ventaneando.

Le chanteur, collègue et ami de Jose jose Il n’a pas lésiné sur les arguments dans ladite interview où il a également souligné que le jeune homme, Yimmy Ortiz, était le principal intéressé à garder la fortune de l’interprète mexicain, la principale raison pour laquelle il aurait approché Sarita, la plus jeune fille de l’artiste, qui déjà Il a eu deux autres enfants de son précédent mariage avec Anel Noreña, José Joel et Marysol Sosa.

Le roi Bárbaro a ouvertement révélé que pour Ortiz, José José représentait son chéquier, il cherchait donc à être proche de lui pour “bénéficier économiquement” et même, bien qu’il ait indiqué qu’il n’avait aucune preuve en main, il est presque certain que l’argent que José José a gagné pour la série télévisée de sa vie, il a été laissé à Yimmy.

Cela contredit certaines autres versions que certains médias diffusaient à l’époque et qui indiquaient que la fortune aurait pu être entre les mains des filles de Sara Sosa, (les belles-filles de la chanteuse) qui avaient également une entreprise immobilière et cela selon Tv Notes dans les publications précédentes, ils auraient «arnaqué le chanteur».

Il ne faut pas oublier que son épouse Sara Salazar a été sa représentante au cours des dernières années de sa carrière.

On dit que (José José) a reçu une somme de millions de dollars pour la série télévisée et Yimmy l’a utilisée, je pense que oui parce que sinon, d’où aurait-il obtenu autant d’argent, du jour au lendemain, ce n’est pas fait », a déclaré Rey Barbare.

Il a également rappelé le mauvais souvenir laissé par l’attitude de la fille de l’idole mexicaine dans les derniers instants de la perte de la chanteuse aux funérailles organisées dans la ville de Miami.

L’artiste a fait allusion au genre de commentaires et d’attaques qui ont fait de la fille du plus grand musicien mexicain une cible.Cependant, ce n’est pas elle comme beaucoup le croient mais quelqu’un qui est derrière elle et a partagé sa version:

Je sais que Sarita n’est pas recherchée au Mexique, mais c’est la fille de José José et il avait une certaine prédilection pour elle. Sarita n’est que la barre et vous savez que quelqu’un d’autre est à la barre, dans ce cas une main noire, puis-je expliquer? “

Rappelez-vous que parmi les nombreux commentaires et versions qu’il a entendus, Yimmy a maltraité le prince, en particulier, il l’a traîné à travers le sol pour pouvoir le déplacer d’un endroit à un autre, ce qu’il a souligné, il le croit capable.

Je ne peux pas être sûr parce que je ne l’ai pas vu, mais j’ai entendu les commentaires et c’est pourquoi je me suis énervé ».

Vous pouvez également lire Medio confond Pepe Aguilar avec José José et il répond

Enfin, il a laissé entendre qu’à son avis, la raison de la détérioration de l’apparence du chanteur était qu’il n’était pas bien soigné, qu’ils ne l’avaient pas bien nourri ou ne lui avaient pas donné ce dont il avait besoin pour faire face à une maladie liée au pancréas.

Il souligne que le chanteur de “Sad” dont on se souvient n’a jamais voulu dire quoi que ce soit, “c’était un homme calme et fort jusqu’à la fin”. conclut.