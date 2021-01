L’homme du match Sissoko a ouvert le score alors que les Spurs fixaient un dernier rendez-vous contre Manchester City ou Manchester United avec une victoire 2-0 à domicile contre Brentford mardi soir.

La pièce maîtresse de Wembley le 25 avril sera la première finale nationale des Spurs depuis 2015 et les laisse à portée de main pour mettre fin à une attente de 13 ans pour l’argenterie lors de la première saison complète de Mourinho.

Les Spurs ont subi une succession de quasi-accidents sous la direction de l’ancien entraîneur Mauricio Pochettino, notamment la perte de la finale de la Ligue des champions 2019, mais Sissoko a déclaré que le Portugais, classé au trophée, transformait progressivement l’équipe en vainqueurs.

“Ouais, on peut dire ça,” dit Sissoko Sport standard. “Parce que nous savons quel type de manager Jose est et ce qu’il a fait dans le passé. Je pense que le président l’a amené ici pour gagner des trophées et il a essayé de faire entrer cette mentalité dans l’équipe. Je ne dirai pas que nous ne l’avions pas avant avec l’ancien manager mais l’équipe y travaille beaucoup et il y pousse tous les jours.

en relation

“C’est bien que nous atteignions la finale, maintenant nous devons la gagner.

“Il est temps de gagner un trophée. Je pense que cela a été le moment pendant de nombreuses années mais nous avons toujours raté ce genre d’opportunité et maintenant nous voulons la saisir. Nous nous sommes qualifiés pour une finale, j’espère que nous allons la gagner. Il y a encore beaucoup de matchs avant cette finale et nous pouvons encore faire beaucoup de choses.

“Nous sommes toujours dans la course pour la Ligue, nous avons l’autre [domestic] coupe à jouer, la Ligue Europa aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire avec l’équipe cette saison. Croyons en nous, continuons à nous battre et essayons de gagner chaque match et voyons ce que nous pouvons faire. “

Le manager avait appelé le reste de son équipe pour soulager le fardeau des buts sur Harry Kane et Heung-min Son, mais Sissoko semblait un candidat improbable avant de planter une tête dans le coin supérieur du centre de Sergio Reguilon pour sortir de l’impasse. C’était son premier but depuis décembre 2019 avec son premier tir de la saison.