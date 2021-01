T

Le manager d’ottenham, Jose Mourinho, a déclaré que ce serait une “grande surprise” si le club était occupé dans la fenêtre de janvier et insiste sur le fait qu’il ne demandera pas de renforts au président Daniel Levy.

Les Spurs ont transformé l’équipe de Mourinho avec sept nouvelles recrues cet été, mais les Portugais aimeraient toujours un demi-centre expérimenté et un autre milieu de terrain central.

L’avenir de Dele Alli devrait également être un sujet de discussion important ce mois-ci, bien que les Spurs hésitent à perdre définitivement le joueur de 24 ans ou à le prêter, au milieu des intérêts du Paris Saint-Germain.

“Je ne m’attends pas [any business], non », a déclaré Mourinho avant la visite de samedi à Leeds en Premier League.

«Les temps ne sont pas faciles et le club a fait un gros effort cet été pour essayer de constituer une bonne équipe.

«Honnêtement, si quelque chose de bien nous arrive, ce serait une grosse surprise pour moi.

“Je ne me sens pas le droit de demander quelque chose. Une chose est d’analyser, ce que je fais bien sûr. Une chose est d’analyser et de m’engager dans cette analyse, d’écrire un rapport et de m’engager dans ce rapport, ce qui bien sûr Je l’ai fait – je dois être professionnel.

“Une autre chose est d’exiger [new players] ce que je ne fais jamais. Et une autre chose est de demander [new players] et je ne vais rien demander car je respecte l’effort que le club a fait [in the summer]. “

Les Spurs cherchent à mettre fin à une série de quatre matches de championnat sans victoire contre Leeds, ce qui les a vus passer du premier au septième via des défaites contre Liverpool et Leicester et des nuls 1-1 frustrants à Crystal Palace et aux Wolves.

Le manager des Spurs a fait face à des accusations de négativité après que son équipe n’ait pas réussi à tirer parti des pistes à Selhurst Park et Molineux, pour concéder des égalités tardives sur coups de pied arrêtés.

Mourinho a déclaré qu’il était habitué aux critiques, mais a insisté sur le fait que les Spurs ne sont pas les seuls à vivre une période difficile cette saison et a suggéré que la dernière défaite à Anfield avait endommagé la confiance.

“Les opinions sont des opinions et j’y suis habitué, surtout parce que je sais qui je suis [and] ce que je suis », dit-il.« Ce n’est pas nouveau pour moi.

“C’est très rare, surtout dans une ligue comme la Premier League, [to have] par exemple ce qui est arrivé à Liverpool la saison dernière et à Sheffield United la saison dernière, où vous montez constamment et gagnez des matchs.

“[Bad spells] se produire avec chaque équipe, pendant la saison ou vous commencez mal ou finissez mal ou avez une période difficile à Noël. Ou un moment difficile avec des blessures, ici ou là.

“Il est très difficile d’être stable en termes de résultats. La seule chose que je veux dire, c’est que la défaite que nous avons eue au début de la période de mauvais résultats était contre Liverpool.

“Le match où nous étions très près de gagner le match et de ne jamais le perdre, a été le match où les résultats et le niveau de performance ont ensuite baissé. Le football est aussi mental.

“Je pense que nous allons avoir à nouveau une bonne période, où nous gagnons des matchs et marquons des buts.

“Vous regardez les autres clubs – je ne dois pas dire leurs noms – mais l’un a été éliminé de la Ligue des champions, un autre a fait match nul deux matches de suite, un autre a perdu trois matches à l’extérieur.

«C’est difficile pour tout le monde.

«C’est un autre facteur que je répète: dans chaque club, il y a de très bons joueurs, il y a des joueurs qui pourraient jouer pour les meilleurs clubs.

“Je pourrais aller dans tous les clubs de la Premier League et choisir un ou deux joueurs pour jouer dans mon équipe. Je ne parle pas de Liverpool ou de Chelsea, je parle des clubs considérés avec moins de potentiel.

“Cela devient faux. Chaque match est très difficile, on peut gagner ou perdre et pour moi c’est très clair. Je ne regarde plus la dimension du club, je sais que dans chaque match un club a du potentiel.”

On s’attend à ce que Mourinho soit sans Gareth Bale (mollet) et Giovani Lo Celso (ischio-jambier présumé) contre Leeds, mais a déclaré que Carlos Vinicius et Lucas Moura devraient être disponibles.

