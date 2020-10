J

ose Mourinho se dit “profondément blessé” chaque fois qu’il ne peut pas sélectionner l’un de ses joueurs de Tottenham, le manager devant faire tourner son équipe contre le Royal Antwerp jeudi soir.

Mourinho peut nommer jusqu’à 12 remplaçants en Ligue Europa, mais seulement sept en Premier League – et neuf joueurs seniors, dont Dele Alli, ont raté une place dans les 18 pour la victoire 1-0 de lundi sur Burnley.

L’équipe de Tottenham est si forte que Mourinho a pu laisser Eric Dier et Tanguy Ndombele à Londres par précaution, mais le Portugais dit que chacun de ses joueurs mérite d’être impliqué.

“Je vais changer [my team tonight] parce que mon équipe me permet de le faire “, a déclaré Mourinho.” Ce n’est pas un changement de onze joueurs, c’est un mélange.

(Changements en cours: Jose Mourinho devrait faire tourner son équipe de Tottenham contre Anvers jeudi soir (Tottenham Hotspur FC via .) / Tottenham Hotspur FC via . I)

“Chaque fois que je ne joue pas un joueur, surtout cette saison avec la façon dont tout le monde travaille, je me sens très blessé. Je suis vraiment désolé parce que tout le monde travaille dur pour jouer. Ça va être comme ça mais Tottenham avec un très fort équipe.

“Parfois, les joueurs facilitent nos choix lorsqu’ils ne travaillent pas dur”, a ajouté Mourinho. “Mais ces garçons – tous – me facilitent la vie [because] J’ai tout le monde disponible et dans des conditions pour jouer.

«Mais ils me rendent la vie difficile car à chaque fois que je dois faire une sélection, cela me fait mal.

“En Premier League, avec seulement un petit banc, vous laissez beaucoup de monde derrière et je dois avouer que cela me fait très mal.

en relation

“Parfois, j’ai le sentiment que les décisions sont injustes pour certains joueurs et c’est difficile. Nous travaillons tous ensemble, le groupe est vraiment fort où chacun veut donner ce qu’il peut à l’équipe.

“Et puis sélectionner les joueurs et les équipes et laisser les gens de côté est vraiment un mauvais pressentiment.”

Harry Kane et Heung-min Son, qui ont commencé la campagne sous une forme remarquable, devraient se reposer contre Anvers, mais Mourinho a averti les Belges que Bale est sur le point d’être pleinement au courant, étant revenu aux Spurs du Real Madrid avec un blessure le mois dernier.

“Nous avons tous non seulement le sentiment, mais aussi les données, que Bale arrive”, a déclaré Mourinho. «Il travaille très dur. Il est un excellent exemple pour tout le monde.

“Son comportement en tant que gars d’équipe est incroyable, son comportement en tant qu’homme de Tottenham est remarquable et il arrive. Je peux voir juste avec mes yeux mais les données scientifiques [that he is] à venir. Je pense que ce soir, nous pouvons voir Gareth à un bon niveau et j’espère qu’il pourra voler. “

(Gareth Bale débutera en Ligue Europa pour la deuxième fois depuis son retour aux Spurs du Real Madrid / POOL / . via .)

Les Spurs sont également sans Japhet Tanganga (cuisse), tandis que Paulo Gazzaniga, Joe Rodon, Danny Rose et Gedson Fernandes ne sont pas éligibles.

Le match se jouera à huis clos après que les autorités belges aient rétabli l’interdiction des supporters, mais Mourinho insiste sur le fait qu’il se sent en sécurité lors des matchs européens à l’extérieur, malgré la hausse des taux d’infection à travers le continent.

“Je pense que les équipes nationales sont l’espace où même avec une grande organisation, beaucoup de voyages et de joueurs voyageant séparément sont plus dangereux”, a-t-il déclaré.

“Mais au niveau du club, honnêtement, je me sens en sécurité.”

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.