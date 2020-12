T

Le manager d’ottenham, Jose Mourinho, a déclaré que certains de ses joueurs n’étaient pas motivés par la phase de groupes de la Ligue Europa et estimaient qu’ils ne devraient pas jouer dans la compétition.

Les Spurs se sont qualifiés pour les KO avec un match à revendre via un match nul 3-3 avec LASK, ce qui les oblige à battre le Royal Antwerp à domicile jeudi prochain pour dominer le groupe et éviter les abandons de la Ligue des champions dans les 32 derniers.

Mourinho a effectué huit changements par rapport au match nul de Chelsea dimanche, avec seulement Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Hojbjerg et Heung-min Son conservant leurs places, et les Spurs ont laissé filer deux fois les devants à 2-1 et 3-2 en Autriche.

Le Portugais a ensuite critiqué l’attitude de ses joueurs marginaux, affirmant que Son et Hojbjerg faisaient partie de ceux sur lesquels il pouvait compter et laissant entendre qu’il serait moins enclin à effectuer une rotation lors des KO de l’année prochaine.

“[I learned] rien de nouveau vraiment “, a déclaré Mourinho par la suite.” Le fait que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas certains joueurs, je le savais.

“Que certains joueurs sont fondamentaux pour nous et j’ai toujours besoin sur le terrain en toute circonstance, d’un couple de ces joueurs pour donner un peu d’équilibre à l’équipe. A titre d’exemple, Hojbjerg et Sonny, sans eux je ne pense pas nous aurions un résultat positif, rien de ce que j’ai vraiment appris.

“Les joueurs le savent et je partage mes sentiments avec eux, j’ai normalement raison et quand j’ai vu l’échauffement avant le match, j’ai eu un sentiment et j’ai dit aux joueurs avant le match que c’était une énorme différence d’intensité, de communication et enthousiasme dans leur échauffement et notre échauffement parce que je regardais les deux, rien ne me surprend.

“[Against Antwerp] nous devons jouer comme nous l’avons fait à domicile à chaque match que nous avons joué en Ligue Europa. Nous avons joué au Maccabi dans les barrages, à Ludogorets et au LASK et notre équipe à domicile est une maison différente.

«Quand on va à Anvers, à Ludogorets, à Linz, au stade, à la météo, au vide – bien sûr à la maison c’est pareil par rapport à ça – j’ai un sentiment, mais ce n’est pas un sentiment, c’est de l’expérience, que certains des joueurs pensent qu’ils ne devraient pas être ici.

“Mais la contradiction avec cela, ce sont des joueurs comme Son et Pierre qui sont des joueurs qui commencent chaque match, sont des exemples de gars où peu importe où, peu importe la compétition, ils sont là et ils sont devant l’équipe à chaque fois.

“Je pense que c’est une question d’attitude, ce que j’ai vécu auparavant. Même à Manchester United, j’ai eu une situation similaire lorsque nous avons perdu deux matches à l’extérieur en phase de groupes et quand nous arrivons aux KO, vous obtenez de meilleurs adversaires et plus de difficultés, l’équipe les visages correspondent d’une manière différente. ”

Les Spurs ont marqué des pénalités à la fin de chaque mi-temps de Gareth Bale et du remplaçant Dele Alli entre la frappe de Son en deuxième mi-temps, mais LASK a remporté un match nul mérité grâce au crieur de temps d’arrêt de Mamoudou Karamoko.

Joe Hart a été facilement battu pour les deux premiers buts du LASK par Peter Michorl et Johannes Eggestein, tandis que Davinson Sanchez était lugubre à la demie centrale.

“Mon expérience me dit que lorsque vous arrivez aux KO, vous obtenez des matchs plus difficiles”, a ajouté Mourinho. «Vous savez qu’il n’y a pas de place pour l’erreur, en phase de groupes, vous pouvez perdre un match, vous pouvez en faire un autre et vous êtes toujours qualifié.

“Dans la phase à élimination directe, il n’y a pas d’espace. En même temps la phase à élimination directe, la colonne vertébrale de l’équipe, la structure de l’équipe devient plus forte car au lieu de quelques joueurs, deux ou trois joueurs, vous jouez cinq ou six qui vous donne plus de garanties d’attitude et de niveau de performance. Donc je pense que oui, le KO motive plus. ”

Mourinho a ajouté qu’il s’attend à ce que Harry Kane soit en forme pour le derby du nord de Londres dimanche.

“Je pense qu’il va être en forme”, a déclaré le manager. “Je ne suis pas sûr, il est en traitement. Mais je pourrais être en train de bluffer ou d’essayer de faire semblant qu’il a de gros problèmes. Il n’a pas de gros ennuis. Je crois qu’il va jouer.”

