ose Mourinho a comparé la Premier League aux compétitions des moins de 13 ans au Portugal où il a entraîné dans la vingtaine à cause du report du match contre Fulham, affirmant qu’il ne pensait pas qu’une telle situation était possible.

Le match de mercredi a été annulé par la Premier League environ trois heures avant le coup d’envoi de 18 heures, à la demande de Fulham et à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le camp des Cottagers.

Mourinho et son équipe ont été rassemblés sur le terrain d’entraînement du club, attendant de partir pour le stade Tottenham Hotspur, lorsqu’ils ont été informés du report.

Le manager des Spurs a critiqué la situation comme “non professionnelle” et, a demandé des précisions, a déclaré que l’appel de “dernière minute” et le manque de communication de la Premier League ont laissé tout le monde dans le club dans le noir.

“Quand j’entraînais les moins de 13 ans et les moins de 15 ans [teams] Il y a 30 ans, nous allions parfois au match à 9h30 et l’adversaire n’était pas là », a déclaré Mourinho avant la visite de samedi à Leeds.

“Ou parfois, vous arrivez au match un des rares dimanches pluvieux portugais et l’arbitre ne s’est pas présenté. J’ai grandi avec ces situations et j’étais très frustré pour tout le monde, en particulier pour les enfants qui veulent jouer au football.

“Vous ne jouez pas au football et vous ne le savez que dans les dernières minutes. La même chose nous est presque arrivée. Il nous est presque arrivé d’arriver dans le stade et de ne pas jouer.”

“La veille du match, la presse était pleine du match va être reporté. Même les joueurs étrangers venaient me dire que dans leur propre pays, la nouvelle était très claire que le match allait être reporté et moi-même comme leur patron et [Spurs chairman] M. Levy en tant que mon patron, nous ne pouvions rien leur dire.

“Quand je dis” non professionnel “, ce n’est peut-être pas le mot juste. Bien sûr, je ne parle pas de Fulham, je fais référence à l’organisation. Je ne pense pas que ce soit possible [to have] une situation comme celle-là. Je ne pense pas que ce soit possible. “

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a écrit aux 20 clubs pour expliquer le calendrier des appels à reporter le match et la visite de Man City à Everton, affirmant que les décisions avaient été prises tard dans la journée car les informations sur les résultats des tests et les joueurs développant des symptômes avaient ne deviennent disponibles qu’à ce moment-là.

Masters a ajouté que le conseil d’administration de la Ligue avait reçu un avis médical selon lequel il y aurait eu un risque que les joueurs de City et Fulham transmettent le virus à leurs adversaires si les matchs s’étaient déroulés.

Avec les Spurs jusqu’aux 16 derniers matchs de la Ligue Europa et en accueillant Brentford en demi-finale de la Coupe EFL la semaine prochaine, il y a potentiellement une pénurie de midweeks gratuits pour réorganiser la visite de Fulham, en particulier si l’équipe de Mourinho fait également une course profonde dans le FA Cup.

Il existe même un scénario potentiel dans lequel les Spurs seraient contraints de disputer deux matches de milieu de semaine pour la deuxième fois cette saison, après avoir joué quatre fois en une semaine en septembre pour accueillir le quatrième tour de la Coupe EFL contre Chelsea et le qualificatif de la Ligue Europa. contre Maccabi Haifa.

Mourinho a insisté sur le fait que le club refuserait catégoriquement d’être remis dans la même position, le décrivant comme «inhumain et impossible» de jouer deux fois en 48 heures.

«La situation extrême que nous avons eue et personne n’en a beaucoup parlé parce que probablement les gens ont pensé: ‘OK, c’est un match de barrage de la Ligue Europa, Tottenham a deux équipes, Tottenham peut jouer contre le Maccabi avec la deuxième équipe et toujours le gagner’ ,” il a dit.

“Nous devons refuser de passer [that situation] encore du tout. C’est impossible, c’est inhumain. Nous ne pouvons pas du tout accepter si Enstein vient avec l’idée de jouer quatre matchs en une semaine, de faire la même chose que nous faisions auparavant – de jouer à la Premier League, deuxième match, troisième match et quatrième match avec un jour entre les deux. Impossible.

“C’est la Premier League. C’est une ligue avec de grandes responsabilités dans le monde. C’est la ligue avec, bien sûr, pas tout le monde mais en termes généraux, avec les meilleurs entraîneurs, avec les meilleurs clubs, avec les meilleurs joueurs. Avec de très bons arbitres. Je pense que nous devons être bons dans tout et tous être des professionnels. “

Les Spurs accueillent Leeds n’ayant pas gagné en quatre matches et avec le style de Mourinho sous un examen particulier après avoir gaspillé une autre bonne position contre les Wolves le week-end dernier, concédant un égaliseur tardif sur coup d’arrêt.

“Personne ne disait [we were negative] quand Tottenham marquait six buts contre Manchester United, cinq buts contre Southampton et trois buts contre West Ham “, a déclaré Mourinho.” Personne ne disait cela à l’époque et personne ne le dirait maintenant si nous avions battu Liverpool à Anfield 2-1.

“Une chose est ce que vous faites et une autre est ce que vous voulez faire. Et quand après le match contre les Wolves, je vous ai dit:” Demandez aux joueurs comment j’ai passé la mi-temps “. Vous [the media] savoir ce que je voulais dire et ce que je voulais dire.

“Voilà. Une chose est ce que vous voulez faire et une autre est ce que vous voulez faire.

“Si vous le faites et que vous voulez le faire, d’accord. Mais quand vous le faites et que vous voulez le faire différemment, c’est une situation complètement différente.”

