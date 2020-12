J

ose Mourinho insiste sur le fait qu’il n’est pas marié à un style de jeu et dit que l’accent est trop mis sur des statistiques de possession insignifiantes, à la suite des critiques de sa tactique lors de la défaite de Tottenham en milieu de semaine contre Liverpool.

Les Spurs n’avaient que 24% de possession à Anfield, mais Mourinho a réclamé “la meilleure équipe perdue” après que les visiteurs aient dû payer pour une succession d’occasions manquées par le vainqueur du temps d’arrêt de Roberto Firmino.

L’équipe de Mourinho a commencé la saison avec une série de performances expansives, y compris une démolition 6-1 de Manchester United, mais le manager a semblé fermer boutique après le match nul 3-3 avec West Ham en octobre, les Spurs ayant défendu profondément, cédant possession et visant à frapper leurs adversaires à la pause.

L’approche leur a permis de se hisser au sommet du classement via des victoires sur Manchester City et Arsenal, mais le choc des styles de mercredi a suscité un débat parmi les fans et dans les médias sur la tactique de Mourinho, au milieu des accusations selon lesquelles il est trop négatif.

Le Portugais affirme qu’il organise son équipe en fonction de leurs faiblesses et des forces de leurs adversaires, et dit que les seules statistiques significatives sont les buts et les chances créés.

“J’aime tout dans le football”, a déclaré Mourinho avant la visite de dimanche à Leicester. «J’aime l’attaque organisée, j’aime le football avec plus de transitions, j’aime défendre avec un bloc haut, j’aime défendre avec un bloc bas. Cela dépend des circonstances, cela dépend de l’adversaire, cela dépend de vos joueurs.

«Cela dépend aussi de vos faiblesses.

«Vous devez également connaître vos propres faiblesses et je vous promets que même les meilleurs entraîneurs et les meilleurs analystes analysant mon équipe et mes joueurs, personne ne sait mieux que moi nos propres faiblesses. C’est aussi une chose très importante.

“Toi [the media] J’adore le mot possession “, at-il ajouté.” Et vous aimez les statistiques. Parfois, vous dites: «les statistiques indiquent que le joueur B a eu 92% d’efficacité dans ses passes».

“Mais les statistiques ne disent pas que le joueur n’a fait que des passes de seulement deux mètres. Et les statistiques ne disent pas que le joueur était un défenseur central qui n’a passé qu’à l’autre défenseur central.

«Et le gars qui a eu 65% d’efficacité sur sa passe est le gars qui a fait la passe, c’est le gars qui fait les passes de l’adepte, est le gars qui fait des passes de 60 mètres pour changer la direction du jeu.

«Donc, les statistiques sont souvent comme un morceau de viande ou de poisson incroyable mais mal cuit. Cela ne me dit pas grand-chose. Ce que cela me dit, c’est le nombre de buts que vous marquez et le nombre de chances que vous créez.

“Vous pouvez avoir moins de temps pour le ballon mais marquer plus de buts que l’adversaire et créer plus d’occasions, créer de meilleures chances mais pour une raison quelconque, ne pas marquer de buts à ce sujet.”

“C’est pour moi la chose fondamentale: par rapport à la façon dont nous jouons ou essayons de jouer, c’est parfois notre propre décision, parfois notre plan de match. D’autres fois, c’est l’adversaire qui crée cette situation.”

Mourinho a critiqué les singeries de la ligne de touche de Jurgen Klopp après le match de mercredi et a affirmé qu’il était traité différemment des autres principaux managers de la Premier League.

Et le patron des Spurs pense que ce traitement s’étend à la façon dont il est considéré par les médias.

Lorsqu’on lui a demandé si la critique des Spurs était injuste compte tenu des luttes de Manchester City, Chelsea et Arsenal parfois cette saison, Mourinho a répondu: “Si vous écrivez [that]tu n’as pas besoin de me demander [about it].

“Si vous voulez écrire un article comme vous l’avez dit, vos mots ne sont pas mes mots:” Man City ne joue pas bien, Chelsea ne joue pas bien, ce n’est pas juste que les gens vous critiquent “.

«Si vous écrivez cela dans un article, les gens lisent, vous changez la perception et vous n’avez pas besoin de me poser cette question.

“Je crois que votre question montre déjà que vous ne me regardez pas de la même façon que vous regardez les autres. Parce que si vous me regardiez de la même façon que vous regardez les autres, vous écririez juste un article.”

Cependant, le joueur de 57 ans a insisté sur le fait qu’il n’était pas motivé par une reconnaissance de l’extérieur du club.

“Je ne travaille pas à la recherche d’une quelconque reconnaissance”, a-t-il déclaré.

«OK, il y a 15 ans quand je suis arrivé [in England] et j’étais probablement un peu trop arrogant pour ce à quoi vous étiez habitué, peut-être que oui, peut-être que j’étais. Mais je ne suis pas.

“Je travaille pour mon club, je travaille pour mes joueurs. J’essaie de donner du bonheur aux gens qui aiment mon club où je travaille. Je suis très ambitieux, cela n’a pas du tout changé. Je pense que vous pouvez toujours lire sur mon face que perdre me fait mal pareil, rien ne change.

“Mais cette situation de recherche de reconnaissance? Ce n’est pas pour moi. Je m’en fiche.”

