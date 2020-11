J

ose Mourinho a minimisé les espoirs de titre de Tottenham en les décrivant comme un «poney» dans une course de chevaux.

Mais Mourinho est catégorique que Tottenham ne fait pas partie des prétendants au titre – affirmant qu’il n’a pas d’équipe à comparer avec Chelsea.

«Nous ne sommes même pas dans la course, donc nous ne sommes pas un cheval», a-t-il dit. «Nous sommes le petit, jeune cheval – un poney. Nous ne sommes qu’un poney et vous voyez la différence.

«Joe Rodon jouait pour Swansea [last season] – Thiago Silva a été pendant de nombreuses années et est toujours l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et peut-être qu’un mois de salaire de Thiago paie à Joe un an de salaire.

“Tellement calme. Je suis très content de Joe, très content du profil.

«Je suis très content de mon équipe, très content de mes gars, très content de cette mentalité – que nous venons à Stamford Bridge, nous obtenons un point, nous sommes en tête du championnat et nous ne sommes pas heureux.

En revanche, Mourinho insiste sur le fait que Lampard préside une véritable équipe défiant le titre à Chelsea.

Il a ajouté: «Ils sont l’un des plus grands prétendants, cela ne fait aucun doute. Je pense que pour eux, ce n’est pas du tout un problème d’être à deux points derrière nous et Liverpool je pense.

«Et si Leicester gagne, ils sont également sur les mêmes points que nous.

«Je ne pense pas que ce soit un problème pour Chelsea – ils savent à quel point ils sont puissants avec l’équipe qu’ils ont, et ils savent que c’est un long, long terme. Et ils savent aussi que Tottenham n’est pas un candidat.

Il a répondu: «C’est l’appel de Jose de le dire tel qu’il le voit de son côté, mais de l’extérieur, ils sont en tête de la ligue. Si nous sommes des prétendants, ils doivent être des prétendants.

«Ils ont beaucoup investi – ils ont des gens comme Gareth Bale assis sur le banc, Dele Alli n’est pas là. Il y a une équipe solide là-bas.

“Je pense donc que nous sommes tous en compétition, mais Jose peut dire qu’il peut le dire comme il le voit.”

«Je suppose que le ressenti après le match n’a pas d’importance du point de vue de Jose pour nous.

«Nous savons que c’est serré au sommet. Il n’y a pas que nous-mêmes, Tottenham et Liverpool qui sommes dans la course, il y a beaucoup d’équipes autour de nous cette saison qui semble légèrement différente des saisons récentes. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet pour être honnête.

Mourinho a déclaré que ses joueurs étaient déçus de repartir avec un match nul, bien que les Spurs aient montré une ambition minimale tout au long.

Le spécialiste de Sky Sports, Roy Keane, a affirmé que le patron de Tottenham serait secrètement ravi du résultat – mais Mourinho a déclaré: «Je respecte beaucoup Roy, je l’aime beaucoup. Ce fut une expérience incroyable de travailler avec lui, j’ai beaucoup appris de ses expériences.

«Mais cette fois, je ne suis pas d’accord avec lui. Ce n’est pas vrai. Mes joueurs sont mes témoins, nous sommes venus ici pour gagner. Nous étions prêts à les punir s’ils prennent les risques normaux, la dynamique normale qu’ils avaient.

«Mais James, deux centres en 90 minutes. Chillwell n’a fait que défendre, Kante toujours devant les deux défenseurs centraux. Ils ont très bien joué. Tactiquement et stratégiquement, très bien. »

Malgré les commentaires de Mourinho, c’est Chelsea qui a dominé les chances dans un match cagy et Olivier Giroud aurait pu marquer un dernier vainqueur après avoir été remplacé tardivement.

Lampard a ajouté: «Nous voulions gagner le match et la frustration en quelque sorte est que nous méritions de gagner le match en termes de chances et de territoire.

Mais vous n’obtenez ce que vous méritez que si vous marquez les buts, ce que nous n’avons pas fait.

“Il y avait une équipe qui poussait fortement pour gagner le match et l’autre équipe essayait de rester dans le match et d’obtenir probablement un match nul – à la fin, c’est sûr.”